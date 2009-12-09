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رِحْلَة


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52
المحور: الادب والفن
    


حبيبتي
مساءك كما أشتهي
يا ذات العينين الواسعتين
والوجه البهي
مساءك سماوي ,ألهي
مساء يشبه روحك الضاحكة
دائماًتلعب وتلتهي
تلهو بقلوب عشاقها
ما أقساكِ يا سالبة القلوب
يا من تأمر وتنهي
طوبى لمن أستمتع بجمالكِ
ولم يقع في مصائد هواك
قد تمتع بالجنة وحق ألهي
فأنتِ حوريةٌ
نزلت من السماء للأرض
لفترةثم تعود لموطنها
الخلود اللامتناهي
رحلةٌ قصيرة
تقومين بها لتلتهي
يا أبنة العنب
والشراب الشهي





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شيرزاد همزاني

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