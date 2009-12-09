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صمت


حازم فرحان
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:51
المحور: الادب والفن
    


صمت
صمت مطبق كمم أفواه المدينة
في وحدة الليل البائس
لا تجدي فيه تأملات الراهب الأبدية
كأنها أشباح خاوية في مدينة السكون
تتلالى فيها عيون الجوع
تطرق أبواب الخبز اليافع
بعد أن ابتعد عنها بلا عودة
تحدق فيه علها تجد ضالة الهذيان
تداعب فيها تأملات الروح الغارقة
في شهوات الليل بلا طعم تستسيغه
لا أصوات لا حياة في مدينة الموت
الذي خلد نفسه على رفاة الأحياء
بعد أن استسلموا له ربما ارأف حالا
من جثث الأحياء الهامدة إلى الأبد....





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حازم فرحان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حازم فرحان - صمت