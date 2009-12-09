

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:20

المحور: الادب والفن









ضياع









وسط المياه

ضوء قمر

يمشي

حزينا

يبحث عن بجعة بيضاء

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مواسم











سوف

تنشد عشرات الابيات الثمينة

الذهبية

طوال الصيف

والربيع

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صمت











حيث تنشق

الظلال

يرجع السكون

وكأنه حدث

للتو

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طرقات











تتسلق العاصفة المطرية

السقوف

وتهدر

تحت الأرض

من اجل ان توقظ الأوراق

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سفر











هذا الإبحار

يدهشني

فالمراكب

تدور ببطء

ثم تندفع حبلى

بالبلاد

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اقامة











السماء

تمتد عاليا

فوق

هذا البحر

القديم

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إعاقة











البارحة

طرفة

استعارت كرسيا

لتريح

جسدها المحني

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شرود











أحضر

مفردات صعبة

بإناء خشبي

محفور

بإيقاع

صاخب

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توقع











ثمة أعراض

للصقيع

ان تعاني نقصا

حول تخوم

المعني

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تحاشي







يأتي

قاطعا النهار

بطوله

دون ان يمر

بوادي الظلام

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تطبع









ملفوحا

بالجبال الشاهقة

ينام

وهو مضطرج

بالعواصف

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وظائف











مثلما تسيل اللغة

من ثمارها

فان الكلمات

تشرق من الأوراق

وتختزن مساحيقها في الجذور

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معمار







ان تصنع مكانا

في الفراغ

فانت تحتاج

هندسة زوابع لا حصر لها

تصفر

في كل الارجاء

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نسيان









كيف يمكننا

ان نسبح

في وصف الأشياء

وانت لا تملك

بوصلة

تدلنا على التفاصيل

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تحدي











من أجل ان لا أصاب

بصقيع الصباح

ارسم شيئا دافئا

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مراحل











وادع الكلمات

تنبلج

بكل غموضها

وتدرجاتها اللونية

حتى تصبح نبيذا

واضحا

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نقاش













عبر الأفكار

لا تتسرب صورا رمادية

او صورا بالأبيض والأسود

بل تتدفق البومات ملونة

لا تنتهي

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تحمل







ان اهملت زهرة

حاول ان تقاوم

قساوة الهشاشة

وحزنها

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تغيير











مثل قوافي الصحراء

تغني

اختر مدارا اخرا

حتى تصل الى النبع

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نثر











رماد ناسك

يتطاير

هاهنا

للتو

من هذا الجسد المفحم

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خمر







انها نبيذ

يأتي

ليحكم ربيعنا المعتق

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براءة









قطرة عاشقة

ليس لديها فكرة

كيف يستحوذ عليها

شعاع الشمس

فيرتشف تضاريسها

حتى الرمق الأخير

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عزف







خطوط القلب

تتعرج

تحمل ظلال جسدها الكريستالي

وتبكي مع وجع هذا القانون

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دأب







هذا الحظ

لهو محارب

نبيل

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تدفق







لا يندثر

ولا يأفل

بل ينهمر

كبطل

اسطوري

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نبض





لا شيء

يموت في بلاغتك

انه الفن

الذي يتقاطع

مع الأسلوب



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بقلم الشاعر الشيوعي :أحمد صالح سلوم

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فليمال - لييج – بلجيكا

ايار2017

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من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا

La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique

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