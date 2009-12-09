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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: ضياع .. مواسم .. صمت .. طرقات ..سفر.. إقامة ..إعاقة.. شرود .. توقع .. تحاشي .. تطبع .. وظائف .. معمار.. نسيان .. تحدي .. مراحل .. نقاش .. تحمل .. تغيير .. نثر .. خمر .. براءة .. عزف .. دأب .. تدفق
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قصائد: ضياع .. مواسم .. صمت .. طرقات ..سفر.. إقامة ..إعاقة.. شرود .. توقع .. تحاشي .. تطبع .. وظائف .. معمار.. نسيان .. تحدي .. مراحل .. نقاش .. تحمل .. تغيير .. نثر .. خمر .. براءة .. عزف .. دأب .. تدفق
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: ضياع .. مواسم .. صمت .. طرقات ..سفر.. إقامة ..إعاقة.. شرود .. توقع .. تحاشي .. تطبع .. وظائف .. معمار.. نسيان .. تحدي .. مراحل .. نقاش .. تحمل .. تغيير .. نثر .. خمر .. براءة .. عزف .. دأب .. تدفق