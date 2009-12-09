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قصائد: ضياع .. مواسم .. صمت .. طرقات ..سفر.. إقامة ..إعاقة.. شرود .. توقع .. تحاشي .. تطبع .. وظائف .. معمار.. نسيان .. تحدي .. مراحل .. نقاش .. تحمل .. تغيير .. نثر .. خمر .. براءة .. عزف .. دأب .. تدفق


احمد صالح سلوم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:20
المحور: الادب والفن
    


ضياع




وسط المياه
ضوء قمر
يمشي
حزينا
يبحث عن بجعة بيضاء
....................................


مواسم





سوف
تنشد عشرات الابيات الثمينة
الذهبية
طوال الصيف
والربيع
........................................


صمت





حيث تنشق
الظلال
يرجع السكون
وكأنه حدث
للتو
.......................................

طرقات





تتسلق العاصفة المطرية
السقوف
وتهدر
تحت الأرض
من اجل ان توقظ الأوراق
......................................

سفر





هذا الإبحار
يدهشني
فالمراكب
تدور ببطء
ثم تندفع حبلى
بالبلاد
.......................................

اقامة





السماء
تمتد عاليا
فوق
هذا البحر
القديم
................................................

إعاقة





البارحة
طرفة
استعارت كرسيا
لتريح
جسدها المحني
..............................

شرود





أحضر
مفردات صعبة
بإناء خشبي
محفور
بإيقاع
صاخب
......................................

توقع





ثمة أعراض
للصقيع
ان تعاني نقصا
حول تخوم
المعني
..............................

تحاشي



يأتي
قاطعا النهار
بطوله
دون ان يمر
بوادي الظلام
................................

تطبع




ملفوحا
بالجبال الشاهقة
ينام
وهو مضطرج
بالعواصف
.....................................

وظائف





مثلما تسيل اللغة
من ثمارها
فان الكلمات
تشرق من الأوراق
وتختزن مساحيقها في الجذور
.................................

معمار



ان تصنع مكانا
في الفراغ
فانت تحتاج
هندسة زوابع لا حصر لها
تصفر
في كل الارجاء
........................................

نسيان




كيف يمكننا
ان نسبح
في وصف الأشياء
وانت لا تملك
بوصلة
تدلنا على التفاصيل
...............................

تحدي





من أجل ان لا أصاب
بصقيع الصباح
ارسم شيئا دافئا
....................................

مراحل





وادع الكلمات
تنبلج
بكل غموضها
وتدرجاتها اللونية
حتى تصبح نبيذا
واضحا
.............................

نقاش






عبر الأفكار
لا تتسرب صورا رمادية
او صورا بالأبيض والأسود
بل تتدفق البومات ملونة
لا تنتهي
................................

تحمل



ان اهملت زهرة
حاول ان تقاوم
قساوة الهشاشة
وحزنها
................................


تغيير





مثل قوافي الصحراء
تغني
اختر مدارا اخرا
حتى تصل الى النبع
..............................

نثر





رماد ناسك
يتطاير
هاهنا
للتو
من هذا الجسد المفحم
..................................

خمر



انها نبيذ
يأتي
ليحكم ربيعنا المعتق
......................................

براءة




قطرة عاشقة
ليس لديها فكرة
كيف يستحوذ عليها
شعاع الشمس
فيرتشف تضاريسها
حتى الرمق الأخير
....................................

عزف



خطوط القلب
تتعرج
تحمل ظلال جسدها الكريستالي
وتبكي مع وجع هذا القانون
..............................

دأب



هذا الحظ
لهو محارب
نبيل
....................................

تدفق



لا يندثر
ولا يأفل
بل ينهمر
كبطل
اسطوري
..........................

نبض


لا شيء
يموت في بلاغتك
انه الفن
الذي يتقاطع
مع الأسلوب

........................................................
بقلم الشاعر الشيوعي :أحمد صالح سلوم
..............................................
فليمال - لييج – بلجيكا
ايار2017
......................................................
من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا
La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique
مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة
مواقع المؤسسة على اليوتوب:
https://www.youtube.com/channel/UCXKwEXrjOXf8vazfgfYobqA
https://www.youtube.com/channel/UCxEjaQPr2nZNbt2ZrE7cRBg
شعارنا "البديل نحو عالم اشتراكي"
...........................................





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احمد صالح سلوم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد: ضياع .. مواسم .. صمت .. طرقات ..سفر.. إقامة ..إعاقة.. شرود .. توقع .. تحاشي .. تطبع .. وظائف .. معمار.. نسيان .. تحدي .. مراحل .. نقاش .. تحمل .. تغيير .. نثر .. خمر .. براءة .. عزف .. دأب .. تدفق