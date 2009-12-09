

جعفر جوقي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:43

المحور: الادب والفن









حيث يبتسم الغياب

تنگزار ماريني

الترجمة: جعفر جوقي (جاف)



الأزرق الأملد،

يمتص حلمي

عينان محدقتان

ستارتان...



تزدرد الريح المساء

الحلم يمضي

الصمت على قيد الجريان



نور العويل

والظل...

يتعثران



يخيم الصمت على الغاب

البحر،

يلتفت لنفسه:

وماذا عن حلمي؟!



إعصار

بين أضلعي،

في عزلة الليل

رقص،



الكلمة في الغربال

صورة الزمن



الدخان الذي بين عينيها

يحجب الليل في التيه

الفرار المقدس

لصوت دمعة شزري وصورها..