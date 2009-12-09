أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - قصائد من الهايكو


اخر الافلام











المزيد.....

قصائد من الهايكو


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5507 - 2017 / 4 / 30 - 23:29
المحور: الادب والفن
    


كل شيء يمر
كل شيء يموت
هكذا تبدأ وتنتهي الحكاية....
***
علمتني أمي أن النهار قصير
والليل أقصر
فصارت كل أيامي أقزام....
****
البحر الذي لا يحمل سفينة
عاقر بحكم الطبيعة
وأنا سفينة بلا بحر ولا مجذاف....
****
أوراق محفظتي القديمة
ما زالت بيضاء
تنتظر ولادة قيصرية لكائن خرافي.
****
لا تسرع في خطواتك
ما دمت لا تملك العنوان
وحدها الأقدام الطويلة تبحث عن أرض تسعها......
****
الصغار يمكن خداعهم
بحلوى أو وعد بها
مثلي لا يمكن أن يقنع إلا بسيدة لا يخدعها الشيطان.
***
رسالة الحب الأولى
مراهقة
أما الرسائل الأخرى فمحض عجائز....
***
عندما تحلم بعين مفتوحة
ضع علامة
على كل علامة حتى لا تضيع في الزحام الفارغ....
***
أكتشاف الحب جميل
وأكتشاف الجمال يقودك
إلى منجم ملون من كلمات ترقص بلا كلل.
***
التأريخ أنثى يشتهي رضاها
الكثير من الذكور
الرجال وحدهم من يكتب بلا تأريخ.....
****
زرع يزرع زرعا
لعب يلعب لعبا
وبين الزرع واللعب مساحة مشغولة بالتعب....
***
عندما تغوص في البحر
لا تتوقع الخروج سريعا
ربما تشتهي أن ترى القاع البعيد....
****
الأقلام التي تكتب بالأسود
لا تعني أنها متبطرة
الورق الأبيض هو من يجعلها مطيعة.....
***
وحده الإنسان من يملك لسان
يمكنه أن يتحول إلى مدفع
أو إلى زهرة من ياسمين.......
*********************************





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عباس علي العلي

إجمالي القراءات: 4,348,659
المقالات المنشورة: 1,704
- في أنتظار القدر ....
- العقل الديني الجمعي ومشكلة التقديس المسبق والتسليمي
- علاقة الأسطورة الدينية والنص الديني علاقة ترابط أم توظيف خار ...
- من قضايا الرب والحب والحرب
- الدولة المدنية ومستلزمات بنائها في العراق إنموذجا
- قصائد عارية
- رأي في نظرية الإمامة المقاومة ....
- دور المؤسسة الدينية في رفع التناقضات الفكرية في منظومة الفكر ...
- اليسار العربي بين النقد التأريخي والتمسك بالشعاراتية
- رسالة من فوق الذكرى
- العراق المدني وخيارات التغيير
- إيران والتجربة القومية
- رسالة إلى أبي
- حوار مسروق ح2
- حوار مسروق ح1
- قراءة في ملامح القادم العراقي سياسيا
- النخبة الفكرية والأجتماعية وإشكالية الحركة في مجتمعات ما بعد ...
- سؤال ال (أي)
- عندما نتكلم عن علي في ذكرى ميلاده
- هل ينبغي أن نحاكم تأريخنا أم نحاكم العقل الديني؟.

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ماجدة داري في:- نهر الخرز-: النسيج الشعري بين احتمالات الغرب ...
- تهنئة منظمة الحزب والتيار الديمقراطي في استراليا بانعقاد الم ...
- حاكم دبي ينعي -شهيدة القراءة- الجزائرية
- مسلسل -بقعة ضوء- السوري يجسد شخصية ترامب
- رئيس هيئة الترفيه يوضح تصريحاته عن افتتاح سينما في السعودية ...
- «أفلام جوته».. آلام الهجرة وتأثير الحروب
- كشف عنها تعاملها مع قرار مجلس الأمن.. الإعلام الجزائري والقد ...
- فن الجداريات يزين شوارع الرباط
- أعلام أمريكية وهتافات لترامب في دمشق.. فما القصة؟
- فيلم أمريكي جديد عن بوتين

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,361,935
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - قصائد من الهايكو