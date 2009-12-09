

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5507 - 2017 / 4 / 30 - 23:29

المحور: الادب والفن









كل شيء يمر

كل شيء يموت

هكذا تبدأ وتنتهي الحكاية....

***

علمتني أمي أن النهار قصير

والليل أقصر

فصارت كل أيامي أقزام....

****

البحر الذي لا يحمل سفينة

عاقر بحكم الطبيعة

وأنا سفينة بلا بحر ولا مجذاف....

****

أوراق محفظتي القديمة

ما زالت بيضاء

تنتظر ولادة قيصرية لكائن خرافي.

****

لا تسرع في خطواتك

ما دمت لا تملك العنوان

وحدها الأقدام الطويلة تبحث عن أرض تسعها......

****

الصغار يمكن خداعهم

بحلوى أو وعد بها

مثلي لا يمكن أن يقنع إلا بسيدة لا يخدعها الشيطان.

***

رسالة الحب الأولى

مراهقة

أما الرسائل الأخرى فمحض عجائز....

***

عندما تحلم بعين مفتوحة

ضع علامة

على كل علامة حتى لا تضيع في الزحام الفارغ....

***

أكتشاف الحب جميل

وأكتشاف الجمال يقودك

إلى منجم ملون من كلمات ترقص بلا كلل.

***

التأريخ أنثى يشتهي رضاها

الكثير من الذكور

الرجال وحدهم من يكتب بلا تأريخ.....

****

زرع يزرع زرعا

لعب يلعب لعبا

وبين الزرع واللعب مساحة مشغولة بالتعب....

***

عندما تغوص في البحر

لا تتوقع الخروج سريعا

ربما تشتهي أن ترى القاع البعيد....

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الأقلام التي تكتب بالأسود

لا تعني أنها متبطرة

الورق الأبيض هو من يجعلها مطيعة.....

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وحده الإنسان من يملك لسان

يمكنه أن يتحول إلى مدفع

أو إلى زهرة من ياسمين.......

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