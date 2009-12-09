أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - بطرفةْ عينْ أجي يمك


اخر الافلام











المزيد.....

بطرفةْ عينْ أجي يمك


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 20:49
المحور: الادب والفن
    


بطرفة عين
أجي يمك
أبوسك
أضمك
وأشمك
بطرفة عين
أجي يمك
أسولف وياك
أغازلك
وأهمس بأذنك
وعلى شفتي بسمة أرسمك
وآني بهاي الغربة
بطرفة عين
أجي يمك
وأگولك
حبيبي مشتاق لك
ومن الشوق
دوم أردد أسمك





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيرزاد همزاني

إجمالي القراءات: 1,720,702
المقالات المنشورة: 873
- يا مَنْ ليس لها مَثيل
- إلى الفردوس
- آهٍ عندما أتذكركِ
- صباحُ الخيرِ يا شهرَ نيساني
- إيما
- إلتزام
- مخظئةٌ أنتِ
- ألا يا أيها الساقي - 13 -
- اليوم ذكرى سقوط الصنم
- بملئ ألأسى أتذكركِ
- النهاية
- تحولات
- أجملُ ما في الحياة
- إلى قاضي محمد
- دَوام ...1
- مسائكِ سُكَر
- وأحبكِ كلَ حينٍ أكثر
- صباح الخير يا شمساً أشرقت على الناس
- تَشَرُد
- سعيدٌ أنا بزيارتكِ يا هوى النفس

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بنعتيق: على الجزائر والمنظمات الدولية أن تتحملا مسؤولياتهما ...
- بوريطة يتباحث في أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ...
- رحيل خليل قنديل أحد رواد القصة في الأردن
- -آخر الرجال في حلب- بمهرجان واشنطن السينمائي
- حسيميون يتساءلون: هل حقا يمثلنا الزفزافي ومن معه؟
- بتقنية الـ 360 درجة.. إعادة التمثيل التاريخي لاقتحام الجيش ا ...
- -آخر الرجال في حلب- بمهرجان واشنطن السينمائي
- تراشق بالكراسي والقنينات في المؤتمر الجهوي للأحرار بعبن عتيق ...
- موسكو تحتضن حفل توزيع جوائز الباليه الروسية
- علي الطائي 30 لوحة تشكيلية تشرح عشقه لمدينته

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,361,367
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - بطرفةْ عينْ أجي يمك