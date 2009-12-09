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شمال الورد ..شمال الصفر


جبار عودة الخطاط
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 00:30
المحور: الادب والفن
    


منذ سنين
وانا اسكب
ماء الورد بعرض البحر
فصار الورد
ذرات من ملح تجري
منذ سنين
وانا ازرع آحادا
بشمال الصفر
فتضخم
فسطاس الصفر
امتد يمينا
ويمينا
ويمينا
صار يمينيا كالقبر
صار نبيا للارقام
ورماني في لوثة كفري
منذ سنين
وانا اكتب
اكتب شعرا
كي يقرأه يوما نثري
فنثرني الشعر بقيعان
لا تشرب الا
من نهر
اسماكه تصطاد سنيني
اسماكه تقضم في عيني
لا تبرح تاكل من عمري
منذ سنين
وشباط عندي اسبوع
بل قل سبتا
لا احد
يضحك في عهده
لا احد
يحفل في عيده
لا احد
ياتي من بعده
كي احظى بمرطب شهدي
كي احظى بمرتب شهري
منذ سنين
وانا اسكب
ماء
الورد
بعرض
البحر
منذ سنين
منذ سنين........





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جبار عودة الخطاط

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جبار عودة الخطاط - شمال الورد ..شمال الصفر