

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:52

المحور: الادب والفن









في هذا الصباح الجميل

الشمس مشرقةٌ

والهواء عليل

أفكر بكِ

يا أجمل من كل جميل

يا غصن البانِ

مع النسيم يميل

يا عين الغزال

مكحلةً دون تكحيل

يا قامة ألأسفنديار

أروع من قامة النخيل

يا كتباً مقدسة

يا حزمة ألأناجيل

يا متسللةً داخلي

يا مضيئةً ليلي بروعةٍ

يا نور القناديل

يا ماء الينابيع

يا من تروي الظمآن

بحضورٍ كالسلسبيل

يا عطر الربيع

يا منعشة ألأجواء

يا رائحة الريحان

وطعم الزنجبيل

يا أنغم ألأصواتِ

يا فرحاً

يا حزن المواويل

يا خالدةً عبر التاريخ

يا إلهةً ترفعت

أن تُصنعَ لها التماثيل

يا حبيبتي

يا شقائق النعمان

يا من ليس لها مثيل