

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:52

المحور: الادب والفن









(19)



هات لي بسمة حبٍّ

=وانتشلني من فراغي



آه لو تدري حبيبي

= هوَ كم مؤْذٍ وباغ



أنت والدنيا بعيني

=بسمةٌ في وجه طاغِ



صُغ من البسمة سعدي

=فهو من أحلى المَصاغِ



وأسغْهُ ليَ خمراً

=يا لخمرٍ مُستساغِ



أغنني عن كلّ أهلي

=فتناغي وأناغي



لستُ أبغي غيرَها ردَّ

=خطابي وبلاغي