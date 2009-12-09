أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - دعوة للابتسامة (19) حرف الغين


اخر الافلام











المزيد.....

دعوة للابتسامة (19) حرف الغين


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:52
المحور: الادب والفن
    


(19)

هات لي بسمة حبٍّ
=وانتشلني من فراغي

آه لو تدري حبيبي
= هوَ كم مؤْذٍ وباغ

أنت والدنيا بعيني
=بسمةٌ في وجه طاغِ

صُغ من البسمة سعدي
=فهو من أحلى المَصاغِ

وأسغْهُ ليَ خمراً
=يا لخمرٍ مُستساغِ

أغنني عن كلّ أهلي
=فتناغي وأناغي

لستُ أبغي غيرَها ردَّ
=خطابي وبلاغي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مصطفى حسين السنجاري

إجمالي القراءات: 1,150,755
المقالات المنشورة: 214
- دعوة للابتسامة (18) حرف العين
- دعوة للابتسامة (17) حرف الظاء
- دعوة للابتسامة (16) حرف الطاء
- دعوة للابتسامة (15) حرف الضاد
- دعوة للابتسامة (14) حرف الصاد
- دعوة للابتسامة (13) حرف الشين
- دعوة للابتسامة (12) حرف السين
- بين ياس خضر وسعدون جابر
- دعوة للابتسامة (11) حرف الزاي
- دعوة للابتسامة (10) حرف الراء
- دعوة للابتسامة (9) حرف الذال
- دعوة للابتسامة (8) حرف الدال
- دعوة للابتسامة (7) حرف الخاء
- دعوة للابتسامة (6) حرف الحاء
- دعوة للابتسامة (5) حرف الجيم
- دعوة للابتسامة (4) حرف الثاء
- دعوة للابتسامة (3) حرف التاء
- دعوة للابتسامة (2) حرف الباء
- أن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه
- دعوة للابتسامة (1) حرف الألف

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بعد أن كشفت الصور كذبهم..لعمامرة يتهم المغرب بالمتاجرة بمأسا ...
- إليسا تخطف الجوائز والأضواء في مهرجان الموسيقى العربية
- جيمس بالدوين أو جحيم السود في أمريكا
- محكمة أمستردام تلقت دعوى طعن بشأن ذهب القرم الأسطوري
- صحفيو السودان يطالبون بطرد الممثليات الإعلامية لمصر
- الموت يغيّب التشكيلي كامل حسين عن65 عاماّ
- ما أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية في بلدانكم؟
- عراقيو المريخ وثقافة فنّ الحوار- زينب فخري
- ألقاب تجارية لأشهر السيارات الكلاسيكية
- معرض -فنانون روس رسموا لبنان- بموسكو

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,806
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - دعوة للابتسامة (19) حرف الغين