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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سمير يوسف - تجمع سومريون يقدم التوصيات الاتية للادارة الامريكية الجديدة
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تجمع سومريون يقدم التوصيات الاتية للادارة الامريكية الجديدة
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سمير يوسف - تجمع سومريون يقدم التوصيات الاتية للادارة الامريكية الجديدة