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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - حوصلة بوم /3
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حوصلة بوم /3


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 14:40
المحور: الادب والفن
    


6

أحبك اﻹمساء دون سحر
أحبك اﻷسحار في النهار
يامشمش الشام
يا من سرج وحشة جسر الشغور
وامتطى فرمان الزيتون
شجرة لوز الربيع
كفن زريبة اﻹنكشارية
حزني كسيح زكيبة تخزن ماء العيون
يفوح مقل مفقوءة
تقيئه قشعريرة
زرقاء الجبل يسير
زرقاء نارإست المعاجم
زرقاء طرق الصحراء دون زمزمية
7
وحده نهارالياسمين شيبه أسود الخصلات
8
أنهكني اﻹعياء
أوقعني وسط القشعريرة
الخيبة سجن بلا حيطان
مد الوطن
مكتظ الثرثرة
حيرة
دم
هزائم الريح مكسورة الجناح
أدركيني يا غيمة الوحشة
تأكلني وسط المرآة وحدي
استسقي اﻷوجاع خضراء صدأ النسيان
ﻻ براويز للصور
ﻻ خيزران للشبابيك
ﻻمجاذيف للقوارب
تتبرقع اﻷكفان
أشجار سامقة الجروح
يباب مقدد اﻷخاديد
تتحوطنا كأداء السنابل الشائبة
تلوح لي بورقة التوت
نجم يشبه الشمس يموت
والعصافير تهاجر
هاﻻت هبوب عهن مندوف
الى متاهات الدهاليز
ﻻ مآوى
لا وجهة
لاسماء للتحليق
ازدحام المقابر
حشد المقادير
ارتداني البرق كنزة سماء عارية
الله يستجم
أربت على شفتي أسكت نز الشكوى
تنداح القفار
تنزاح العلامات





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - حوصلة بوم /3