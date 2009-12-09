

الله أكبر أم الله أصغر!

جوزف قزي

الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 12:38

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







1 . الله أكبر أم الله أصغر، كلاهما سيّان. ونحن لا نعرفه في أيّ حال كان. لا أكبر ولا أصغر، لأن الكبر والصغر مقولة إنسانيّة، تنطبق على الكائنات المخلوقة، ولا تنطبق على الله الخالق إطلاقاً.

2 . إني أعرف أنّ البشر ينتمون الى أديان كثيرة ومختلفة، وأعرف أنّني أواجهها كلّها في قولي إنّ الله لا أكبر ولا أصغر، وفي قولي أيضاً إنّ الله خارج الزمان والمكان، وهو ليس ذكراً ولا أنثى، لا واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مئة ولا مئة ألف؛ ولا هو فوق ولا تحت... بل هو الكلّ أو هو "الكلّ في الكلّ"... أي هو الوجود والموجودات كلّها، الكون والكائنات جميعها، وسوف يدخل الجميع، في نهاية المطاف، في سرّه...

3 . ثم إنّ الله أيضاً لا شأن له بصنع الأديان والمذاهب، التي هي من صنع الإنسان. وكذلك أيضاً لم يختر الله شعباً ورذل آخرين، ولم يميّز إنساناً عن إنسان، ولم يوحِ إلى هذا دون ذاك، ولم يدعُ نبيًّا باسمه، ولم يخصّ واحداً بكتاب وحرم أخر...

4 . ثمّ إنّي لست رجل دين، ولا من أهل الكتاب ولا من أتباع الأنبياء؛ ولكنني أحترم، طبعاً، كل دين وكل صاحب دين، وكل كتاب وكل مؤمن بكتاب. ولكن، لا الدين السماوي، ولا الكتاب المنزل، ولا تعاليم الأنبياء، ولا عجائب القديسين... كانت سبب إيمان ما أؤمن به. بل ليس في إيماني وفي حياتي أيّة إشارة إلى أيّ نبيّ أو دين أو كتاب منزل من فوق.

5 . ولا هي أيضاً تعاليم المسيحيّة والكنيسة، ولا تعاليم الآباء والأنبياء، كانت سبباً لإيماني بشخص يسوع. فيسوع لم يكن لي نبيّاً أو ملاكاً، ولا زعيماً أو قائداً، ولا مؤسّس دين أو حزب، ولا صاحب مشروع عالميّ عظيم، أو ثائراً إجتماعيًّا ناجحاً... يسوع هو بالنسبة إليّ "مخلّص" فحسب - وهذا معنى اسمه -، أي مخلّص ومحرّر، هو الذي خلّصني وحرّرني من قيود شريعة سماويّة اتّهمنا اللهَ بتنزيلها علينا في كتاب ومصحف...

6 . وما من أحد يستطيع أن يخلّصني ويحرّرني ممّا ورّطتُ فيه نفسي من شرائع منزلة من عند الله إلاّ الله أو مَن هو من عند الله. لهذا ما عرفتُ يسوعَ إلهاً إلاّ بعد "تخليصه" لي وتحريري من ثقل الأديان والأنبياء والكتب، ومن قيود الشرائع المنزلة علينا من الله.

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7 .ألغوا، يا ناس، كل الشرائع السماويّة واعملوا غيرها شرائع بشريّة، فستكون بالتأكيد أنسب منها وأهمّ... هذه تتطوّر وتواكب الإنسان في تطوّره، أمّا تلك فجامدة ثابتة لا تلين، ولا تكترث لتطوّر العلم والعالم... خذوا بتعاليم الفلاسفة والعلماء، وتبنّوا قوانين الأمم غير المتعصّبة لدين، وانتموا إلى جماعة أو حزب أو حركة، وأفضلها جميعاً الكنيسة. إنّها الجماعة الإنسانيّة المثلى - والإنسان كائن إجتماعيّ - هذه الكنيسة - وهي في العبريّة تعني "الجماعة" تساعدكم على معرفة مشيئة الله ومعرفة الطريق إليه.

8 . لن يغضب الله منّا إن اعترفنا بعدم معرفتنا له، وإن أقررنا بجهلنا المطبق الكامل لوجوده وكيفيّة وجوده ولطبيعته وصفاته ومهمّاته وكيفيّة إدارته للكون ولكلّ كائن في هذا الكون... بل أقول: لو استطعنا أن نعرف شيئاً عن الله لحقّ لنا أن نقول له: إسترح الآن فنحن نقوم مكانك، ونعمل عملك، ونستغني عنك.

9. الله أكبر ممّا تقولون عنه، ومما تتصوّرونه، ومما تتخيّلونه، ومما تفكرون فيه... إنه الآخر الذي يختلف عنّا في كلّ شيء... لهذا فإنّا لا ندركه ولا نعرف عنه أيّ شيء...

10 . أن نقول ببراءة الله فهذا كفر؛ أمّا أن نقول بتبرئته فهذا إيمان خالص به وحده من دون سواه. الله لا يحتاج أحداً ليشهد له على براءته؛ ولكنه يحتاج دائماً إلى تبرئته مما اتّهمناه به، من صنع أديان، وتنزيل شرائع، وتأليف كتب، وبعث رسل وأنبياء...

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11 . لو لم يجرؤ الإنجيليّون على الكلام عن موقف يسوع من اليهود واليهودية وممّا "قيل لكم" لما تجرّأت أنا على كتابة ما كتبت وأخذي بقول يسوع نفسه: "أمّا أنا فأقول لكم"... هذا القول يعني بكلّ وضوح إلغاء ما قاله الأنبياء وتخطّي ما جاءت به التوراة من تعاليم وتشريع وقيود.

12 . أرغب في أن أكون نبياً ورسولاً ومؤسّس دين وصاحب كتاب منزل وتشريع إلهيّ... ولكنّ الله حرمني ومنعني من هذه كلّها، دون أن أعرف لماذا! وكم صلّيتُ وتضرّعت لكي أحصل على نعمة من نعمه!! دون جدوى...

13 . لهذا دعوتُ وأدعو دائماً إلى إلغاء الدين، بل إلى إلغاء كلّ الأديان.. وذلك محبة بالله وبالإنسان معاً... ويجب أن نؤسّس حزباً لهذه الغاية، وقد آن الأوان... والإلغاء لا يعني الإلحاد وإنكار الله إطلاقاً؛ بل يعني محبة الله والإنسان معاً..

14 . التشريعات الدينية باتت غير مقبولة اليوم لأنّها جامدة ثابتة لا تتغيّر؛ أمّا التشريعات الطائفية والوطنيّة والكنسيّة والحزبيّة فمقبولة لأنها تتغيّر وتتطوّر. أن يتقاتل الطائفيون فهذا له علاج؛ أما أن يتقاتل الدينيون فهذا لا دواء له.

15 . بعد سقوط الأديان، ما البديل عنها؟ للتوّ أقول: البديل هو انتماء الإنسان إلى الجماعة، أي إلى الكنيسة التي هي أهم من جميع الأديان وجميع الأنبياء والكتب المنزلة والشرائع المسمّاة سماويّة.. إنّ هؤلاء ذهبوا وماتوا أمّا هي فباقية، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

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16 . الله غير خاضع لقبولك له أو لرفضك إيّاه، لأنه ليس بمستواك، وليس خاضعاً لمقولاتك، ولا تستطيع أنت أن تكون بمستواه حتى تعرفه، تقبله أو تنكره أو ترفضه.

17 . أنا لست كافراً بالله، ولا ملحداً به، ولا ناكراً. بل أنا مؤمن به حتّى النخاع؛ ولكني لا أعرفه ولا أستطيع أن أعرفه، أو أن أعرف شيئاً عنه. لا أستطيع أن أعرف أين هو، وكيف هو، ومن هو؟ أعرف أنّه موجود، ودليلي عليه حاجتي إليه. وانتمائي إلى جماعة بشريّة أيضاً هو مرجعي في معرفة الله، هذه الجماعة إسمها "الكنيسة"، أستطيع أن أعارضها وأنتقدها؛ وهي تستطيع أن تتغيّر وتتبدّل وتتطوّر وتتقدّم.

18 . أنا لا أؤمن بأمور كثيرة؛ ولا حاجة لي بها. لكنني أؤمن بواحد فقط إسمه يسوع المسيح، لا لأنّه إله او ابنٌ لله، بل لأنّه حرّرني وخلّصني من قيود إلهيّة قيّدتُ بها نفسي باسم الله.

19 . يسوع المسيح المخلص، ثم "الكنيسة"، تلك الجماعة التي أنتمي إليها هي، بالنسبة إليّ، أهمّ من الأنبياء والرسل أجمعين. بل هؤلاء جميعهم لا يستطيعون خلاص أو تحرير أيّ إنسان؛ لأنّ خلاص الإنسان وتحريره ليس عملهم، وليس من رسالتهم. ولا هم أرسلوا لهذه المهمّة، التي لا يستطيع أن يقوم بها أحد غير الله... لست كافراً ولا ملحداً ولا غير مؤمن ولا أعبد وثناً. بل أنا مؤمن بالله؛ ولكنّي في الوقت عينه لا أعرف الله؟ لا أعرف من هو؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ وما هو دوره؟ وما علاقته بالكون كلّه؟ وبالكائنات، كلّ بمفرده؟ وكيف يعتني بها؟.. لو كنت أعرف شيئاً لكنت أنا الله؛ ولكنت قلت لله: أنا مثلك، أو زح لأكون مكانك، أو لأقول لك: أنا هو الله...​









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