أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - نشات نصر سلامة - التطرف الدينى والمراة
Len= 1603


اخر الافلام











المزيد.....

التطرف الدينى والمراة


نشات نصر سلامة
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:41
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة
    


عانت وتعانى المراة من ديكتاتورية الجماعات الدينية المسلحة المتطرفة , فهى تفرض فرضا على الاناث الزى الاسلامى وتفرضه كذلك على غير المسلمات الواقعات في المناطق الموجودة تحت نفوذهم , حدث ذلك في أفغانستان وفى ايران وفى السعودية واليمن والصومال وليبيا وغيرهم كثيرين وفى كل هذه البلاد حتى الفتيات الغير بالغات في عمر الخمس والست سنوات يتم اجبارهن على ارتداء الزى الاسلامى رغم ان الطفل في هذا العمر فاقد للاهلية القانونية والشخصية ولكن من يستطيع ان يقف امام هذه العصابات المسلحة ويناقشهم ؟ سيكون مصيره القتل بالطبع ... انها المافيا الحديثة التي اطلت بوجهها القبيح على العالم في أواخر أربعين عاما بالتدريج ونجحت تماما في تغير الهوية الثقافية لمعظم دول الشرق والشرق الاوسط وبعض دول اوربا الشرقية واسيا وبعض دول افريقيا .
ان عدد ضخم من دول العالم اصبح يعانى من سيطرة هذه الجماعات المسلحة المتطرفة دينيا ,وممارسه هذه السيطرة على المراة وتهميشها, واحيانا تتبنى بعض الحكومات هذا النهج الدينى المتشدد على المجتمع بجوار الجماعات الشعبية المتطرفة ... يحدث ذلك على سبيل المثال بالسعودية تحت مسمى جماعة الامر بالمعروف وفى ايران تحت مسمى الحرس الثورى وطالبان في أفغانستان بالإضافة الى قيام بعض افراد الشرطة بلعب دور الجماعات الدينية المتطرفة كما يحدث أحيانا في السودان وفى مصر والأردن .
ان الضغوط العنيفة التي يتم ممارستها في هذه المجتمعات على الانثى والتي تتناقض تماما مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان لم تستطيع الدول المتحضرة الخوض لحمايتهن من شرور هذه الضغوط حفاظا على سلامتهم ولعدم الدخول في صراع ثقافات ممكن ان يوقد حربا عالميه ثالثة يحاول ان يتجنبها الكل ..والشئ المثير للدهشة في هذا الموضوع ان نسبة كبيرة من الاناث يدافعن وبشده عن هذا الموقف المهين لكرامتهن تحت بند القدرية والتدين مما يزيد من صعوبة الحل .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نشات نصر سلامة

إجمالي القراءات: 54,724
المقالات المنشورة: 9
- اثر التعصب الدينى على مكانة المرأة العاملة
- اشكالية الحكم على مبارك واعوانه
- مسيحيو مصر ... مواطنون درجة ثالثة
- الصراع القادم بين الاصولية الاسلامية وبين العلمانية الغربية
- ذكرياتى السيئة مع الاحزاب المصرية
- تراجع الحركة العمالية بعد الربيع العربى
- معوقات تقدم المجتمع المصرى
- القلق المصرى الحالى

المزيد.....


أخبار عامة
- نائب مكسيكي يتحدى ترامب ويتسلق السياج الحدودي
- أردوغان يتهم ألمانيا بـ-النازية-: ليست لها علاقة بالديمقراطي ...
- غارات ومواجهات محتدمة في اليمن
- نشر صورة فوتوغرافية لدرون روسي ثقيل
- أنقرة: لا نعارض دخول الجيش السوري لمنبج
- اليمن.. مقتل 6 جنود ومدني على أيدي مسلحين في أبين
- غارات جوية أمريكية جديدة على مواقع للقاعدة في اليمن
- ترامب يطلب من الكونغرس فتح تحقيق في مسألة التصنت على هاتفه
- الولايات المتحدة: إطلاق النار على رجل من السيخ أمام منزله
- تنفيذي الضالع يعقد اجتماعه الدوري الاول للعام الحالي

المزيد.....
كتب ودراسات
- القانون الدولي والعنف الجنسي ضد النساء في الحروب / سامية صديقي
- الآثار الاجتماعية والنفسية للنزاعات المسلحة على المرأة / دعد موسى
- كاسترو , المرأة والثورة . / مريم نجمه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة - نشات نصر سلامة - التطرف الدينى والمراة