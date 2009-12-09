

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 15:53

المحور: الادب والفن











نســاءُّ في فالنتايــن (13)....



بثوبها الأكماملِسْ**

وعنقها المضمّخِ ، بعطرِها الشانيل

وبعد عشرينَ عامٍ....

صادفتها في الرواقِ الماسِنجري ، وقابليتهِ السحريةِ

على أنْ يتصيّرَ غرفة َعرسٍ حقيقيةٍ

كما في ليلة َ الفالنتاين..

التي قبّلتُ فيها فماً وردياً

ثمّ أحمرَ قاتماً ، يضمُّ فرقة َ أسنانها

التي إختفتْ ، بفعلِ تجميلها

فدفنتْ شهديَ الذي ظلّ هناكَ

أعواماً وأعوام ..........



الأكماملس***....less حين تدخل على الكلمة تتحول من الإثبات الى النفي

هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك