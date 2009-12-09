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نساءُّ في فالنتاين (13)....


هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 15:53
المحور: الادب والفن
    



نســاءُّ في فالنتايــن (13)....

بثوبها الأكماملِسْ**
وعنقها المضمّخِ ، بعطرِها الشانيل
وبعد عشرينَ عامٍ....
صادفتها في الرواقِ الماسِنجري ، وقابليتهِ السحريةِ
على أنْ يتصيّرَ غرفة َعرسٍ حقيقيةٍ
كما في ليلة َ الفالنتاين..
التي قبّلتُ فيها فماً وردياً
ثمّ أحمرَ قاتماً ، يضمُّ فرقة َ أسنانها
التي إختفتْ ، بفعلِ تجميلها
فدفنتْ شهديَ الذي ظلّ هناكَ
أعواماً وأعوام ..........

الأكماملس***....less حين تدخل على الكلمة تتحول من الإثبات الى النفي
هــاتف بشبــوش/عراق/دنمارك





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هاتف بشبوش

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