

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:58

المحور: الادب والفن









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عريق -غريق

زهرة ذابلة

عرجاء أتكأتني خفقات عطرها

شفا فوهة بركان خامد الأشفار

عروقي ناتئة

نزعت دمع الحياء

جدول صفصاف

هواجس الغصون

جردت أوراقها

ملاذ وجوم

عصافيرها

عصفر الحزن

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سﻻف!

سﻻف!

من يصدق دهليز القصائد

شخيرها جرح الحروف

تندلق مداد وجوه أهل النار

أقطع أزرار الوقار

صدري يطلق أسيره

ليحتار به بارئه

نجيع أجاج مواعيد غرام الماضي

تسربت تسابيحها

سكك الضباب

خلفها زئير سراديب

الخيبة

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اغتسل من حيض الغياب

خلفي هديل قبلة مهيض

الشفتين

أمسح راسي بالكافور والغروب

شظف الحنين ثقوب

تخوم ذاكرة أجدبت

تقاعد عجزها العضال

إنتجع ثغر ندب مواسم

العناق ...

مبعثريباب الشوق

احتويني

قطبي قروح جبيني

بنومي المتعفن

اﻷنين

زمن جزار

بدن اﻵضاحي أعمارنا

اعبثي ...فتشي

بأشلائي

عسى تجديك

فأعرف نفسي فيك

زبور معزوفة تمجد بيادر التكريز

قبضة الصحائف

تغفو !

تنق !

ضفدع

نفقت مرارا

وبعثت مرارا

عزرا خطني بطين البطائح

عهد من تاه

ممشوق قوام حزني

لكنه مكرمش الالحاظ

خذيني وديعة سدوم

عارض الشؤم

سبتني حناء القبور

عمتني ستائرالمرارة

حقيبة البوم

ما الذي تحوي ؟؟