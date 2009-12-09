

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 16:31

المحور: الادب والفن









قصيدتي خلال دقائق عن عبدالرزاق عبد الواحد...

هذا الشاعر الصابئي الأنتهازي حد النخاع:

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عاش مع الزمن متملقاً

مع المحسوبية المتلونة تواجداً

صفاته في كل الطرق مخاتلاً

بلا خجلاً للومة لائماً حالماً

في كل الدروب متطفلاً

يا معشر الهزالة !!

هل أنت صاحياً أم ساكراً

رزق الطفولة ما باتت خجلاً

في كل يوم وكل يوم أراك متلوناً

أحمراً أم أزرقاً فأخضراً

حب السكينة بات بلا معشراً

ما بات يرى ما حوله ساكناً

عاش زمناً كله تملقاً وتطفلاً

قال شعراً مدحاً لهمجياً قاتلاً

معشر من؟ فاشياً مجرماً متكبراً

لا يهمه شعب عريق صابئاً

منكوس الرأس كلما يمشي هاطلاً

بحق وحقيقة ، شاعراً متمكناً

في كل درب وكل الدروب فاقداً

وعياً وكرامة بلا حياءاً باكياً

حلم شيوعياً ومات بعثياً ساقطاً

عار لنموذجاً متلوناً بائساً

عار لكل أنسان يرى الأمور سافلاً

نعم للنزاهة والأخلاص للوطن أنساناً

يحيا لعيش رغيد لمعاناً شامخاً

للحياة مسيرة شاقة تحيا كبرياءاً

مهما طال الأنسان عيشاً

لابد وأن يأتي الزمان نهاياً

فهذا طريق عبد الواحد سقاماً



بقلم : منصور عجمايا

3-3-2017



