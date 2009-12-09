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قصيدتي خلال دقائق عن عبد الرزاق عبد الواحد!!


ناصر عجمايا
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 16:31
المحور: الادب والفن
    


قصيدتي خلال دقائق عن عبدالرزاق عبد الواحد...
هذا الشاعر الصابئي الأنتهازي حد النخاع:
____________________________
عاش مع الزمن متملقاً
مع المحسوبية المتلونة تواجداً
صفاته في كل الطرق مخاتلاً
بلا خجلاً للومة لائماً حالماً
في كل الدروب متطفلاً
يا معشر الهزالة !!
هل أنت صاحياً أم ساكراً
رزق الطفولة ما باتت خجلاً
في كل يوم وكل يوم أراك متلوناً
أحمراً أم أزرقاً فأخضراً
حب السكينة بات بلا معشراً
ما بات يرى ما حوله ساكناً
عاش زمناً كله تملقاً وتطفلاً
قال شعراً مدحاً لهمجياً قاتلاً
معشر من؟ فاشياً مجرماً متكبراً
لا يهمه شعب عريق صابئاً
منكوس الرأس كلما يمشي هاطلاً
بحق وحقيقة ، شاعراً متمكناً
في كل درب وكل الدروب فاقداً
وعياً وكرامة بلا حياءاً باكياً
حلم شيوعياً ومات بعثياً ساقطاً
عار لنموذجاً متلوناً بائساً
عار لكل أنسان يرى الأمور سافلاً
نعم للنزاهة والأخلاص للوطن أنساناً
يحيا لعيش رغيد لمعاناً شامخاً
للحياة مسيرة شاقة تحيا كبرياءاً
مهما طال الأنسان عيشاً
لابد وأن يأتي الزمان نهاياً
فهذا طريق عبد الواحد سقاماً

بقلم : منصور عجمايا
3-3-2017





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ناصر عجمايا

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناصر عجمايا - قصيدتي خلال دقائق عن عبد الرزاق عبد الواحد!!