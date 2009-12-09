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السراب


سفيان الروكي
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 06:52
المحور: الادب والفن
    


ضباب ودخان
وقمة عالية
ساعاتان رمليتان
ويد من تحت الرداء
جثث تتساقط بالآلآف
كما تتساقط دموع عاشقة فقدت عشيقها
زهور تتفتح في فصل غير فصل الربيع
وتعود لتنكمش تحت ضغط السقيع
الساعتان الرمليتان تتهمان بعضهما بعد الإستواء
كل واحدة تدعوا الأخرى للإعتدال مثلها
واليد الخفية تقلبهما معا في نفس الوقت
من موقعيهما الجديد تستمر كل واحدة
في إتهام الأخرى ..
قنابل وصواريخ تهدم كل شيء
هناك من يظن أن هذا يحدث في غفلة منا
وهناك من يرى أننا من يشيد طريق عبورها
طيور من غير أجنحة تطير
وطيور بأجنحة تختبئ وراء ضباب قمة الجبل
الكفار أكثر الناس حرصا على تشييد المباني
والمؤمنين أكثر الناس حرصا على هدمها
يستمر الإتهام بين الساعتين
وتواصل الجثث تساقطها
ويطور المؤمنون طرق الهدم
فيما يبحث الكفار والملحدين عن طرق جديدة
لتشييد مباني مضادة لأفكار التخلف
فيما لا تكف اليد الخفية عن قلب الحقائق
وزرع أسباب الإتهام...

Souf-





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سفيان الروكي

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