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نساءُّ في فالنتاينِ (12)...


هاتف بشبوش
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21
المحور: الادب والفن
    


نساءُّ في فالنتاينِ (12)...
......................
وسطَ زحامِ السابلة ، وفي جادةِ الطريق
قالَها من بابِ المزاحِ والمداعبة
إعطني قبلة ً كما يفعلها الأوربيون
قالتْ : أنتَ مجنون!!!!!!
رجاها بواحدةٍ تيك أوي Take Awaye
قالتْ : مستحيل
مرة ً ومرارأ بين توسلهِ وعنادها
قالتْ : لقد أعييتنا حجة ً

لنجد إذنْ زاوية ًهادئة ًهناك.
وبينما يحدقُ فيها ماشياً ، فرِحاً ، ضاحكاً
إرتطمَ الرأسُ بشاخصٍ حديديٍ ، حتى التورّمِ والألمْ
فطفقَ يصرخُ بالآهِ والآلآلآلآلآلآخ
بينما الذهيلة ُ، بترفٍ ودلالٍ جميلٍ قالتْ :
آي ...آي ..آي
ياحبيبي ... أنا آسفة ...أنا آسفة
..............................
.............................
هاكَ حَلقي ....وعلى مهلكَ بُصْ.....و مُصْ

هــاتف بشبــوش/عراق /دنمارك/1/3/2017





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هاتف بشبوش

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