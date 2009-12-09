

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 22:21

المحور: الادب والفن









نساءُّ في فالنتاينِ (12)...

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وسطَ زحامِ السابلة ، وفي جادةِ الطريق

قالَها من بابِ المزاحِ والمداعبة

إعطني قبلة ً كما يفعلها الأوربيون

قالتْ : أنتَ مجنون!!!!!!

رجاها بواحدةٍ تيك أوي Take Awaye

قالتْ : مستحيل

مرة ً ومرارأ بين توسلهِ وعنادها

قالتْ : لقد أعييتنا حجة ً



لنجد إذنْ زاوية ًهادئة ًهناك.

وبينما يحدقُ فيها ماشياً ، فرِحاً ، ضاحكاً

إرتطمَ الرأسُ بشاخصٍ حديديٍ ، حتى التورّمِ والألمْ

فطفقَ يصرخُ بالآهِ والآلآلآلآلآلآخ

بينما الذهيلة ُ، بترفٍ ودلالٍ جميلٍ قالتْ :

آي ...آي ..آي

ياحبيبي ... أنا آسفة ...أنا آسفة

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هاكَ حَلقي ....وعلى مهلكَ بُصْ.....و مُصْ



هــاتف بشبــوش/عراق /دنمارك/1/3/2017