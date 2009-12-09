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سفيان الروكي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 17:44
المحور: الادب والفن
    


لا تحسبن أني عنك غافل
مرة يأخدني الحنين
ومرة أتيه بين ذكريات
تمر أمام عيني كفلم
أنت كله وأنا جزء يشكل الكل
ودائما أستبدل صورة وجهك
بصورة جديدة ....





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سفيان الروكي

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