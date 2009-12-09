

سحر الشربيني

الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:50

المحور: الادب والفن









ماتقوليش بلدك وأنا عاجز والجيب بحّا

وابني من العوزه تملي ينام وعنيه سحّه

لو مصر هتمسح دمعة ابني حقولك ماشي

لكن هنعوم في الغلا راح أقولك مليون( )



ماتقوليش بلدك وأنا بطني وجتتي قُرع

وأم عيالي طلبت من بدري الخُلع

لبست ميني جيب وقالت راح اشوف حالي

وفقدت السيطرة وأنا كنت ديابي الصنع



غلبت تطلب ايشي كدليز قال للبيبي

وايشي مش عارف ألبان قال ايه وسيريلاك

لك ايه ماتبصي برحمة شويه لجيبي

واهي أي كافولة قماش تنفع للعك



تشكيني حماتي وماتبطل تأنيب ولا رطّ

وتقول ياما قلت هأكلها ملوخية وبطّ

يا حماتي دا كان قبل العوم والغلا والهم

وتقول عوم وحدك أنا بنتي حتفضل ع الشط



ماتقوليش بلدك روح قول لحماتي الأول

خليها تتفهم لو ييجي اليوم وأتسول

واصلح من حال التعليم لاجل الأستاذ

مايبهدلش ابني لدرس لحد ما يتبول



ظبط ميزانية واحد بقبض ألفين

أكل وتعليم وإيجار وعلاج ومواصله

وهنلبس خيش والدفا بدموع العين

ونغني تعيشي يامصر واموت م الحسره



وحدُقّ الزار واقرا الفنجان واسمعني

وارقيك يا جنيه يمكن تشتري مصاصا

دا الكل عشان حبة دولارات بيبعني

والهانم خلعت وهتتجوز صاصا



ماتقوليش بلدك وابنك بتعلم في لغات

ومراتك تزهق م اللحمه تقضيها بغاشا

أنا مش بحسد بس ما اكونش رفات

وسيادتك طالع تتفلسف ع الشاشه





كداب من قال والبطن جعانه ولاء

دا ولائي أكيد هيكون للي يأكلني

وحقول من تاني يا مصر ألف والباء

إني بحبك لكن هضعف لاجل ابني





