أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - المرصد المغربي للحقوق والحريات - المرصد المغربي للحقوق والحريات : - نناضل من أجل إرساء و تعزيز مبدأ المساواة و القضاء على الميز القائم على النوع الاجتماعي “


اخر الافلام











المزيد.....

المرصد المغربي للحقوق والحريات : - نناضل من أجل إرساء و تعزيز مبدأ المساواة و القضاء على الميز القائم على النوع الاجتماعي “


المرصد المغربي للحقوق والحريات
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 01:22
المحور: حقوق الانسان
    


المرصد المغربي للحقوق والحريات " OMDL "
- منظمة وطنية حقوقية مستقلة، تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان، والالتزام بالدفاع عن قضايا المواطن المغربي، بغض النظر عن انتمائه السياسي، وبعيدا عن أي ضغوطات أو تأثيرات لحزب من الأحزاب".
** الأهداف:
يهدف المرصد المغربي للحقوق والحريات " OMDL " الى النــهوض بـ حقوق الإنسـان وحمايتها بمفهومه الكوني والشمولـي، والنــهوض بـها وحمايتها والمساهمـة في التوعية بها كما هي متعارف عليها عالميا من خلال المواثيق الأممية والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، وذلك من خلال:
- نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان
-الدفاع عن ضحايا خروقات حقوق الإنسان
- العمل على إلغاء المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتي تمس بالحريات العامة والفردية
- دعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتضامن معهم،
- الرصد والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان،
المطالبة والعمل من اجل تعزيز السلطة القضائية وتعزيزها
التأكيد على أن توطيد دولة الحق يقتضي سيادة القانون، مع الحرص على توفير ضمانات فعلية لممارسة هده الحقوق والحريات
الدعوة إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
- المساهمة في التوعية بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها،
- دعم ومؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتضامن معهم،
- الرصد والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان،
- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة التشريع المغربي مع مقتضيات المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة،
** الوسائل:
لتحقيق الأهداف أعلاه، يقوم المرصد المغربي للحقوق والحريات ب:
- تنظيم أنشطة ثقافية وتحسيسية من خلال عقد لقاءات ومحاضرات وندوات علمية وأيام دراسية،
- إنجاز أبحاث ودراسات وتقديم استشارات قانونية في مجال حقوق الإنسان،
- تنظيم دورات تكوينية في مجالات حقوق الإنسان،
- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا،
- التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان ولمؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات،
- تلقي الشكايات حول انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل بشأنها لدى السلطات المعنية،
- تنظيم كل الأشكال التعبيرية السلمية والمشروعة للدفاع عن حقوق الإنسان والمشاركة والتنسيق في ذلك مع المنظمات العاملة في هذا المجال،
- تخليد المناسبات الحقوقية الأممية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة أو بمجال محدد من مجالاتها،
- إعداد نشرات مكتوبة وأخرى إلكترونية، وإعداد تقارير تعنى بحقوق الإنسان وطنيا، مغاربيا ودوليا،
- تنظيم قوافل و زيارات ميدانية مع إحداث مراكز للاستماع والتوجيه حقوقيا،
- تشكيل لجان للعمل على تتبع ومواكبة مجالات حقوق الإنسان،
- دعم مبادرة إنجاز أبحاث أو دراسات أو خلق مراكز بحث في مجال حقوق الإنسان..
- الدفاع عن حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرياته الأساسية والحريات وتحقيق الاعتراف بها .
- نشر وتعميق مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبيانات والمعاهدات الدولية التي تتلاءم أهدافها مع البيان المذكور.
- دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية أو المعرقلة لممارستها.
- تأييد حق الشعوب في تحريرها من الاستعمار وفي وحدة أراضيها ونيل حقوقها الأساسية، وإسناد حركات التحرير الوطنية ومحاربة كل أنواع التمييز العنصري والتفرقة.
- التعاون مع منظمات والمؤسسات والنقابات والاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الأهداف المشتركة وتنسيق العمل معها .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- تونس.. اتهام رسمي لـ 6 عناصر أمن لـ-عدم إغاثة- ضحايا هجوم سو ...
- اعتقال فتاة في فرنسا قبل تنفيذها عملا إرهابيا
- كوريا الجنوبية تقترح تعليق عضوية كوريا الشمالية في الامم الم ...
- قنصلية إيطاليا في أربيل باعت تأشيرات بآلاف اليوروهات للاجئين ...
- اعتقال ناشط سياسي أردني
- أتراك متذمرون من استضافة اللاجئين السوريين
- مخيمات النازحين لقمة سهلة لأوبئة الصيف بعد -قمل- الشتاء
- الإعدام لقاتل المدير العام للشرطة الجزائرية
- يونيسف: أطفال مهاجرون يتعرضون للانتهاكات في -الرحلة المميتة- ...
- يونيسف: أطفال مهاجرون يتعرضون للانتهاكات في -الرحلة المميتة- ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - المرصد المغربي للحقوق والحريات - المرصد المغربي للحقوق والحريات : - نناضل من أجل إرساء و تعزيز مبدأ المساواة و القضاء على الميز القائم على النوع الاجتماعي “