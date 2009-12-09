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الدكتور غانم حمدون ... وداعاً


التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:20
المحور: المجتمع المدني
    


ينعى التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند ، الشخصية الوطنية والديمقراطية ، المناضل الكبير الدكتور غانم حمدون ، الذي رحل عنا بتأريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٧ في مكان غربته في لندن عن عمر ناهز ال ٨٨ عاماً . لقد كان كان الفقيد مربي الأجيال ، يتميز بدماثة الخلق والوفاء والأخلاص ، والزهد في الحياة والتواضع ، ومثالاً ونموذجاً لنكران الذات ، فقد كان شخصية معروفة في الوسط الثقافي والسياسي ، وهو رئيس التحرير الأسبق للمجلة التقدمية (الثقافة الجديدة ) ، ومحرراً فيها منذ عقود ، وناشطاً سياسياً مؤمناً بمبادئه التي تهدف إلى سعادة الشعب والحرية لوطنه العراق .  الفقيد الدكتور غانم حمدون ، عمل في الوطن و في الجزائر، مُدرساً للغة الأنكليزية ، كاتباً وباحثاً ،كتب العديد من البحوث والمقالات في المجالات الثقافية المتعددة ، وكان حريصاً على تقديم الثقافة التقدمية وقد تربت على يديه العديد من الأجيال التي تأثرت به ، كان يعمل بنشاط ولكن بصمت لايتطلع إلى مديح أو أن يميز بشئ ، كان نزيهاً ومحباً لرفاقه وأصدقائه ، مساعداً لهم في تجاوز الصعاب والمحن . لقد فقدنا برحيل هذه الشخصية البارزة ، قامة من القامات الثقافية العراقية ومناضلاً دؤوباً ، مخلصاً إلى آخر يوم من حياته وملتزما بأفكاره . الخلود للراحل الدكتور غانم حمدون ، الوفي لشعبه الذي حمل همومه ، والصبر والسلوان لرفاقه وأصدقائه وعائلته .

اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند





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التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاند - الدكتور غانم حمدون ... وداعاً