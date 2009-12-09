التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صباح ابراهيم - بعد تهجير مسيحيي العراق جاء دور اقباط مصر
|
|
بعد تهجير مسيحيي العراق جاء دور اقباط مصر
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الاديان الاخرى بنظر الاسلام
- اهداف نبوة محمد - من التراث الاسلامي
- الالحاد مرض العصر الحديث
- اسباب انتشار الالحاد
- يسوع المسيح شخصية لا مثيل لها بالتاريخ
- المسيح في القرآن
- نقاش العلماء بين الخلق و التطور
- نعم الارهاب له دين
- يسبون امريكا ويلهثون لدخولها
- القران كتاب لحل مشاكل محمد الخاصة
- لماذا حرم القرآن لحم الخنزير ؟
- اخطاء القرآن
- معارك الاسلام السياسي في الشرق الاوسط
- الاناجيل المنحولة كانت مصادر معلومات القرآن
- الاسلام الداعشي بشريعة همجية
- سياسة دونالد ترامب المعلنة
- قصة الطوفان العظيم
- الجهاد المسلح في الاسلام وشروط الغزو
- ثقافة الموت وقتل الحياة في التطرف الاسلامي
- آيات وقرآن حسب الطلب
المزيد.....
- السبهان: لن تنهض بعض الدول إلا بالقضاء على جذور مرتبطة بـ&qu ...
- دي ميستورا يواصل جهوده لتحريك عجلة جنيف
- الجيش السوري يقطع الطريق على القوات التركية وفصائل -درع الفر ...
- وفاة جماعية غريبة في حريملاء السعودية
- ورقة دي ميستورا لمفاوضات جنيف
- مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات ضد دمشق ...
- الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قلق من الوضع في قره باغ
- مناوشات بين صحفيين سوريين وأعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات ...
- الزاوية: فريق برشلونة يرسم ملامح الليغا
- قوات النظام السوري تقصف أريحا وتتقدم وسط البلاد وشمالها
المزيد.....
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صباح ابراهيم - بعد تهجير مسيحيي العراق جاء دور اقباط مصر