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حواس الوطن الميتة


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 12:51
المحور: الادب والفن
    


حواس الوطن الميتة

وجدته أعمى
لا يراني وانا طفلا صغيرا
أجر الزقاق من رأسه
وأضربه برؤوس
أقراني الصغار
ولما شد عودي
اختفى عن الانظار
أصبح الشارع والحي
بلا رأس سوى
رأس يدي
يخاف منها الهواء
قبل الناس جميعا
تمر السنوات
ها هو يحتضر الان
اصبحت سيدا
على المدينة كلها
أعبث بالازهار والاشجار
وبقدمي
اطفئ ثورة كل نار
تلثمها العناوين
المعلقة في طريقي
تلك التي ترمم ذاتها
بالمثل الفارغة
الحرية ، حقوق الإنسان ،
وحق الحياة .
وعندما يموت
ما يسمى " الشعب "
انا الوحيد اركب
ارضي والسماء
وليس سواي قائدا
لذلك الوطن .





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وليد المسعودي

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