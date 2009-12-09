أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أبوذر هاشم أحمد - لذة لما قبل العدم وما بعد الوجود


اخر الافلام











المزيد.....

لذة لما قبل العدم وما بعد الوجود


أبوذر هاشم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:47
المحور: الادب والفن
    


كنت ملتصقا" بالحائط..مددت قدمي وباغتتني حرقة مؤلمه تنم عن خوف وحشي يعتمل في صدري ..الليل يمضي ببطئ وكأنه بلا نهايات ..غفوت..لم احلم ولاول مرة تذكرت بعد ان ايقظني الشرطيان انني لم احلم بشيء ابدا"..سوى الظلام الدامس..اقتاداني الى الساحه المكتظة بالجماهير..صعدا بي الى مسرح النهايه ..وبدأ شخص ممتلأ الجسد يرتدي كيسا" اسودا" من القماش على راسه..أخذ يلف الحبل حول رقبتي..وقبل ان يركل المقعد الخشبي من تحتي قدمي..شعرت كما لم اشعر من قبل احسست بالكراهية..بالحب المفرط..بذروة الشهوه..وبأقصى مايمكن من الفرح..والحزن..شعرت بالحريه تدب في جسدي وبدأت ارتجف واهتز الى ان صحوت ..شاهقا" كمية كبيرة من الهواء الى رئتي..ايقنت بعد وهلة انني كنت احلم..بدأت امتلأ بالغضب..الذي اخذ يتضاعف بإضطراد..قفزت راكضا" الى الطاوله الصغيره قرب باب الغرفه وضعتها تماما" تحت مروحة السقف..صعدت فوقها..اخذت الملاءه واحكمت ربطها في مروحة السقف وحول عنقي..كان الدم يفور بقسوة في عروقي..اسرعت في تحريك الطاولة بقدمي الى الامام ثم الى الخلفة الى ان وقعت وسقطت معلقا" من سقف غرفتي.
...حتما" لن اذكر ماحصل بعد ذلك فتلك مكافئتي الخاصه..
ولكني اذكر اني شعرت بالحرية قبل السقوط وهي تدب في كثورة في رحم الصمت





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أبوذر هاشم أحمد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الهروب من عتمة الكاتاراز
- عندما تهيج الافيال يموت العشب

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بتعليمات ملكية .. انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركارات
- بالفيديو.. بطاقة حمراء لـ -قلة الأدب-
- الموت يغيب أحد أهم نجوم فيلم -الرسالة-
- ماجد نجم: الثقافة بالكتاب وليس بالإنترنت
- جودي فوستر ومايكل جيه فوكس يقودان احتجاجا ضد ترامب
- بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز: الاستراتيجية المغربية ل ...
- «طعم الحياة».. أسبوع الأفلام اليابانية بمركز الإبداع الفني
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
- مجلة الثقافة الجديدة تنعى الرفيق د. غانم حمدون : ورحل قبل أن ...
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أبوذر هاشم أحمد - لذة لما قبل العدم وما بعد الوجود