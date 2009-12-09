أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - سيزيفية /G


اخر الافلام











المزيد.....

سيزيفية /G


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:07
المحور: الادب والفن
    


14
هرمة كل النياسم تصطك كفوف البرد تشهق نعيب شمعة
لم يبق فيها حشاشة
يرين السكون :الوجيف ،الرجيف ،الحفيف يتمطى في سباته الثقيل
أبرتشكك قوازيق لا تراها
يستخدمونها وحسب
لكن الى حين كي لا تقضي
كيما تعود ليعيدوك للجلوس على القازوق
هوادج تدخل
هوادج تخرج
تحمل أرتال العناكب
أناس شرنقوا
كل ليلة طيفك
يزورني
ينادمني
يسليني
سلوا ما ينتابني
هنا لا طيف لك ما يطوف عواهر
نهودهن من العهن
الشفاه صقيع
السرر تنفث بخر أسلاك أوشفيتز
تخمدها قرنفلات شيمبورسكا .
جففي إبط نمرقتي لديك
بلسان شفاه عطشي
15
في كل منحنى وناحية وركن وزاوية تسعات التاسعة
الرقم مقدس عند أهل الودع
المداخن تطلق تسعات سحم أسنة تطير غربان
اﻷراكيل تزفرها تسعات دخان يرسم وشم أفعوان يمتص براءة الخادرات
جلجلات في كل ناصية وصلبان
هناك الواحد ليس عليه سواك
الخواتم والخرز
التمائم والمسابح
فزاعات
لا زروع كشواهد لحود فرت عنها القبور
جبانة
بسرداب الصراصير
انبأني أقدم اﻷموات
ناكر أنثى ونكير عشيقها
ذرأونا
وليت وجهي شطر مسجدي خبائي القديم
أبلغت الزباء أني لا أتبع تدمر
تعالي عند ما يحل الغروب نفترش الخباء
الظهر غطاء
سافرة كل عوراتك فاتنة
رب الجنود قبطيا
ليل الخميس سكرانا
فض سره فحيح كليوباترا
تنهدات أنطونيوس
العسس
ينامون على اﻷطلال
بحجر الوصيفات
لست من الأبدال
انا محض المحال





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سعد محمد مهدي غلام

إجمالي القراءات: 1,143,330
المقالات المنشورة: 212
- قراءة بمنطق لغة العصر /5
- سيزيفية /F
- قراءة بمنطق لغة العصر /4
- القراءة بمنطق لغة العصر /3
- القراءة بلغة العصر /3
- سيزيفية /E
- سيزيفية /D
- القراءة بلغة العصر /2
- سيزيفية /C
- القراءة بمنطق لغة العصر /1
- سيزيفية B
- صورة من ملامح تاريخ البصرة
- سيزيفية A
- تجليات اللغة الحداثوية
- إبداعات شاعرية تسبق أكدمة سكولاستيكية
- لغة تستعيد العيون
- عمامة فالنتاين
- على يمين القلب /نقود انثوية33/قاسم ودايA
- قبلة على حافة القناعة /G
- قبلة حافية القناعة /F

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بتعليمات ملكية .. انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركارات
- بالفيديو.. بطاقة حمراء لـ -قلة الأدب-
- الموت يغيب أحد أهم نجوم فيلم -الرسالة-
- ماجد نجم: الثقافة بالكتاب وليس بالإنترنت
- جودي فوستر ومايكل جيه فوكس يقودان احتجاجا ضد ترامب
- بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز: الاستراتيجية المغربية ل ...
- «طعم الحياة».. أسبوع الأفلام اليابانية بمركز الإبداع الفني
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
- مجلة الثقافة الجديدة تنعى الرفيق د. غانم حمدون : ورحل قبل أن ...
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - سيزيفية /G