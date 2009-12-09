التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شفيق التلولي - -أراب آيدول- برنامج محبة وسلام
|
|
-أراب آيدول- برنامج محبة وسلام
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
-يا ليت الشباب يعود يوماُ-
- بطالة
- شيراز
- وردة تحت الركام
- شيءٌ لعينيها
- حلم في فصل الرماد
- على ناصية البوح
- للياسمين عودة
- تراجيديا -السويد أرض الميعاد- كلاكيت ثاني مرة
المزيد.....
- بتعليمات ملكية .. انسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركارات
- بالفيديو.. بطاقة حمراء لـ -قلة الأدب-
- الموت يغيب أحد أهم نجوم فيلم -الرسالة-
- ماجد نجم: الثقافة بالكتاب وليس بالإنترنت
- جودي فوستر ومايكل جيه فوكس يقودان احتجاجا ضد ترامب
- بوتوماك إنستيتيوت فور بوليسي ستاديز: الاستراتيجية المغربية ل ...
- «طعم الحياة».. أسبوع الأفلام اليابانية بمركز الإبداع الفني
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
- مجلة الثقافة الجديدة تنعى الرفيق د. غانم حمدون : ورحل قبل أن ...
- حصاد وافر لفيلم -مونلايت- في حفل جوائز الروح المستقلة
المزيد.....
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شفيق التلولي - -أراب آيدول- برنامج محبة وسلام