أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - أبوذر هاشم أحمد - عندما تهيج الافيال يموت العشب


اخر الافلام











المزيد.....

عندما تهيج الافيال يموت العشب


أبوذر هاشم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    


تهللت اسارير الشعب السوداني عندما علم بقرار الولايات المتحده الامريكيه رفع الحظر الاقتصادي عن الدوله السودانيه محررا الارصده البنكيه المجمده مما يعني امكانية الشروع في جدولة الدين الصيني
واعادة ترتيب السوق ومنصات التمدد بشكل جديد
مالم تعيه جماهير الكدح السوداني انها لاتعدوا ان تكون عشبا" في صراع قوى الامبريال الجديد وافيال رأس المال المالي والمتحكمين في سيولة الحداثه كما اشار زيغمونت باومان في حديثه عن الحقبه الجديده شرعت الولايات المتحده عن طريق اذرعها البنكيه في رسم مسار اعادة القروض الصينيه ودفع مستحقاتها على الدوله السودانيه موقفة لتكثيف التمدد الصيني في السوق الافريقي حيث جالت احاديث قبل قرار رفع الدعم عن ابداء الصين نية الدفع بمليوني صيني للعمل في اراضي سودانيه سيتم اقتلاعها بموجب قانوني فتعسر سداد القرض الذي بطبيعته يستخدم من قبل قوى العولمه كزريعه للتوغل ونهب موارد الهامش الاقتصادي حيث ترمي التوقعات في الامد البعيد الى افريقيا بملامح جديده وسلع مغايره تظل معها المعانات والاضهاد والفقر ولكن بنكهة امريكيه





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



أخبار عامة
- تقدم كبير للجيش السوري في ريف الباب
- مسؤول قانوني بريطاني: -داعش- يخطط لشن هجمات إرهابية في الممل ...
- أزمة جزيرة قارداق.. أوغلو يصف نظيره اليوناني بـ-الوقح- وأثين ...
- تقدم القوات العراقية غرب الموصل ترافقها أزمة نزوح
- 28 جريحا لدى اصطدام سيارة بحشد في نيو أورلينز
- مليون دولار تكلفة عيد الميلاد الـ93 لرئيس زيمبابوي
- تقدم القوات العراقية غرب الموصل ترافقها أزمة نزوح
- سان جيرمان ومرسيليا.. مواجهة حامية الوطيس
- طلاب مدرسة بالقدس أغلقها الاحتلال يدرسون بالشارع
- قصص حب قديمة تحيي الروابط اليابانية-الفيتنامية

المزيد.....
كتب ودراسات
- النازيون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- كيف اصبحت اسرائيل قلب النظام الاقليمي ؟! / إلهامي الميرغني
- التقرير السياسي الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المص ... / الحزب الشيوعي المصري
- انهيار الدولة المعاصرة في مصر / طارق المهدوي
- البيان السياسي الختامي للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني / الحزب الشيوعي السوداني
- مدرسة السادات السياسية و اليسار المصري / دكتور لطفي الخولي
- تطور الراسمالية و كفاح الطبقات في مصر / دكتور فواد مرسي
- برنامج الحزب الشيوعي المصري من وثائق الموءتمر الاول _ سلسلة ... / الحزب الشيوعي المصري
- منمن اجل موتمر عام لكل المنظمات الشيوعية المصرية / الحزب الشيوعي المصري (الموءتمر) ابريل ١-;-٩-;-٧-;-٧-;-
- القضية الفلسطينية في فكر اليسار المصري / عبدالقادر ياسين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - أبوذر هاشم أحمد - عندما تهيج الافيال يموت العشب