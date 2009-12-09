

أبوذر هاشم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 17:03

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان









تهللت اسارير الشعب السوداني عندما علم بقرار الولايات المتحده الامريكيه رفع الحظر الاقتصادي عن الدوله السودانيه محررا الارصده البنكيه المجمده مما يعني امكانية الشروع في جدولة الدين الصيني

واعادة ترتيب السوق ومنصات التمدد بشكل جديد

مالم تعيه جماهير الكدح السوداني انها لاتعدوا ان تكون عشبا" في صراع قوى الامبريال الجديد وافيال رأس المال المالي والمتحكمين في سيولة الحداثه كما اشار زيغمونت باومان في حديثه عن الحقبه الجديده شرعت الولايات المتحده عن طريق اذرعها البنكيه في رسم مسار اعادة القروض الصينيه ودفع مستحقاتها على الدوله السودانيه موقفة لتكثيف التمدد الصيني في السوق الافريقي حيث جالت احاديث قبل قرار رفع الدعم عن ابداء الصين نية الدفع بمليوني صيني للعمل في اراضي سودانيه سيتم اقتلاعها بموجب قانوني فتعسر سداد القرض الذي بطبيعته يستخدم من قبل قوى العولمه كزريعه للتوغل ونهب موارد الهامش الاقتصادي حيث ترمي التوقعات في الامد البعيد الى افريقيا بملامح جديده وسلع مغايره تظل معها المعانات والاضهاد والفقر ولكن بنكهة امريكيه