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|الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - أبوذر هاشم أحمد - عندما تهيج الافيال يموت العشب
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عندما تهيج الافيال يموت العشب
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|الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان - أبوذر هاشم أحمد - عندما تهيج الافيال يموت العشب