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قصيدة ( وداعاً )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:49
المحور: الادب والفن
    


( وداعــــاً )
هذا الحزن الطويل
لم يعد لائقاً بك أكثر !!
حاول أن تجمع كل انكساراتك
في قصيدة أو أغنية واحدة
في البداية . كانت كلمة وداع , ثم تناثرت من بين يدي
كل أشيائي الاخرى !!
كل الاغاني , كل الكتابة
لا تناسبني
هي امرأة أصرت أن يبقى طعمها في فمي !!
كلما حاولت أن أنتصر على الوحدة
يهزمني الملل !!
أخيراً , أنا وحدي هنا
أحاول أن أرسم وجهي
لا تذكر ماذا قلت لها , حين قالت
لي وداعاً ....!!
حيدر الهاشمي
25ـــ فبراير ـــ2017





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( وداعاً )