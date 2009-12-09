

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:49

المحور: الادب والفن









( وداعــــاً )

هذا الحزن الطويل

لم يعد لائقاً بك أكثر !!

حاول أن تجمع كل انكساراتك

في قصيدة أو أغنية واحدة

في البداية . كانت كلمة وداع , ثم تناثرت من بين يدي

كل أشيائي الاخرى !!

كل الاغاني , كل الكتابة

لا تناسبني

هي امرأة أصرت أن يبقى طعمها في فمي !!

كلما حاولت أن أنتصر على الوحدة

يهزمني الملل !!

أخيراً , أنا وحدي هنا

أحاول أن أرسم وجهي

لا تذكر ماذا قلت لها , حين قالت

لي وداعاً ....!!

حيدر الهاشمي

25ـــ فبراير ـــ2017