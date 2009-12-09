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نحو فهم الوجود و الغاية منه 4


ايدن حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 13:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لا ادري .. لماذا لم يات الوحي الا لرعاة الاغنام او الابقار .. حيث هناك حديث .. معناه انه ليس هناك نبي الا و رعى في فترة من فترات حياته
تصوروا لو ان الوحي جاء لانشتين و هو في اجتماع مع غيره من علماء الفيزياء و الرياضيات و الفلك
فبدلا من اية .. يسالونك عن المحيض .. فستنزل اية .. يسالونك عن سرعة الضوء .. قل فيه اذى فاجتنبوه .. او .. يسالونك عن المادة السوداء او الطاقة المظلمة او الثقب الاسود
يسالونك عن الزمن تباطؤ فيه .. قل هو شعوذة و دجل .. مثلا
يسالونك عن الروح .. قل هو طاقة
و نفي النبوة عن محمد مثلا .. معناه ان محمد هو مؤلف القران .. و هذا الاعتقاد له ما له و عليه ما عليه
لحد الان .. لم نفهم .. لماذا يدعي القران .. لو اجتمعت الانس و الجن .. ما استطاعوا ان ياتوا بكتاب مثل القران .. اي شيء في هذا الكتاب .. يمنع كل المخلوقات ان يقلدوه
هل هو الاعجاز العلمي .. هل هو الاعجاز العددي .. هل التحدي كانت في فترة نزول الوحي فقط .. ام ان التحدي يشمل كل العصور
في المقالة السابقة .. كتبت عن التشريع الاسلامي .. و راينا كيف ان التشريع الاسلامي غير ناضج و لا يمكن ان يكون سماويا
ما الفائدة من الاعجاز العلمي او العددي .. هذا على افتراض ان له وجودا .. و انه حقيقة .. ما فائدته .. و الشريعة الاسلامية غير ناضجة
يعني هل يعقل ان يؤلف شاعر ما .. شعرا فيه اعجاز عددي .. لكنه يتكلم عن الدجاج و الكتاكيت و العلف .. او يتكلم عن زينة الخيل و البغال و الحمير
نبي .. من المفروض ان يكون زاهدا في النساء .. لكننا نراه لم يراعي حتى مسالة تبنيه لزيد .. فتزوج من زوجته .. لا ادري ما الحكمة في هذا .. يعني هل هذا شيء مهم جدا لكي يحدث .. او ضروري جدا ذكره في كتاب موجه للانس و الجن و الى يوم القيامة
هل التبني هو شيء قبيح جدا و خطير جدا .. لكي ينزل الله اية تتلى اناء الليل و اطراف النهار .. ليحرمه .. ليس فقط ان يحرمه بالكلمات .. بل و يحرمه بالتطبيق العملي و الفغلي
ما الضرر من التبني .. السنا كلنا حسب ادعاء القران .. اولاد ادم واحد و حواء واحدة .. فهل هو خطير الى هذه الدرجة ان ينسب الشخص لغير ابيه ان كان ابوه غير معروف
هل هو خطير ان ينتقل الملك و المال من الاب الى ابنه بالتبني .. يعني ان الدين قد حل كل المشاكل .. لم يبق الا هذه المعايرة الدقيقة
كذلك الامر في مسالة التوريث .. للذكر مثل حظ الانثيين .. تصور ان الشخص المتوفي له بنت عمرها 17 سنة .. و ابن عمره 7 سنوات .. كيف سيوضحون هذا الامر للبنت .. كيف ستقبل البنت ان تكون حظها من مال ابيه نصف ميراث اخيها الاصغر منها
كانا يتناصفان كل شيء يجلبه لهم ابوهم .. لكن عندما توفى .. للذكر مثل حظ الانثيين .. و هل سيقولان ذلك للبنت .. ام انهم سيخفون حقيقة ان ما ورثه الابن الصغير هو ضعف ما ورثته الاخت الكبيرة
ماذا لو تناصفا الميراث .. هل ستقوم القيامة .. يعني كل شيء مرتب و موزون و عادل .. لم يبق الا ايجاد حل للتوريث .. و جعلها .. للذكر مثل حظ الانثيين
و انهي مقالتي بهذا الحديث .. بما معناه .. ان النبي جاء الى المسجد فراى شخصا نائما على بطنه .. فركضه برجله .. انظر الى الاحترام و الكياسة و اللياقة لخير ولد ادم .. اي اراد ايقاضه برجله و ليس بيده .. فقال له .. هذه ضجعة يبغضها الله
كيف علم ان الله يبغض هذه الضجعة .. هل هناك وحي .. هل هناك اية قرانية بهذا الخصوص .. و في حديث اخر .. قال له .. هذه ضجعة اهل النار .. كيف علم ان الله يبغض هذه النومة او الضجعة
اليس هذا افتراء على الله .. اليس هذا دليل على ان كل ما قاله من ايات .. ليست الا من تاليفه .. كيف يمكن ان يفتي نبي في مسالة لم يتلقى فيها وحيا
و احترامي
..





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ايدن حسين

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ايدن حسين - نحو فهم الوجود و الغاية منه 4