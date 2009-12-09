

صبيحة شبر

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 21:09

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة









المرأة وعنف الحروب



يتعرض الانسان في المناطق التي تشتعل فيها الحروب الى عنف كبير ، لأن الحروب عادة ليس فيها عقل ويسعى الى الهيمنة والتغلب كل القوى المتصارعة التي انعدم لديها الرغبة في التفاهم واحترام الآخرين من مواطني بلدهم ، فكيف يمكن ان يقوموا باحترام من يقع بأيديهم من البلدان الأخرى ’ وتنال النساء في المناطق المتحاربة النصيب الأوفى من العنف والاستغلال واخذهن اسرى لدى الفريق المنتصر الذي يفرض شروطه على الاقوام الذين يعتبرهم من المهزومين بلغة الحرب والقوة، والنساء يتعرضن للعنف في وقت الصراعات المسلحة اكثر من الرجال ، لأن المرأة لاتشارك عادة في الحروب ، كما ان المرأة العربية لاتتدرب على كيفية الدفاع عن نفسها بوجه من يحارب منطقتها واسرتها ، وقد شهدنا اثناء دخول داعش الى بعض محافظات العراق ، كيف تعرضت النساء الى العدوان ، وكيف تعرضت الفتيات اللاتي يحملن ديانات اخرى غير التي يؤمن بها داعش ، تعرضن الى الاغتصاب ، فكيف يمكن التسامح في هذه الجريمة الكبيرة والتي تعتبر من أبشع الجرائم التي يمكن ان تواجهها اي امرأة في العالم ، يمكن ان نتسامح عن كل القضايا وهن الحقوق التي انتهكت والأملاك التي سرقت والأرواح التي أزهقت ، فان كلا الفريقين المتنازعين قد قاما بمثل هذه الجرائم ، اما الاغتصاب فانه جريمة يجب عدم التسامح بشأنها.....ويجب ان تنال العقاب الرادع..

الجماعات المتطرفة والتي تدعي الاسلام ظلما وزورا ،ترتكب ابشع انواع الظلم ضد الانسان وخاصة المرأة التي تسرق حقوقها وترغم على القيام بأعمال تتنافى مع قناعاتها ، فيغيرون شكلها ، ويفرضون عليها لباسا لاترغب به باسم الاسلام والعودة الى عصور الظلام والتخلف ، ولا تعاني النساء في المناطق التي تشهد الحروب والنزاعات من فرض حجاب بالطريقة التي ترفضها المرأة ، بل تهمش النساء ويفقدن اعمالهن التي يعتشن منها ويفقدن احبابهن من الرجال الاخوة والأزواج والأبناء ، ولا يقتصر تأثير االجماعات المسلحة على المناطق التي تشهد حروبا ، انما تتعرض المناطق البعيدة عن الصراعات الى خطر التفجيرات والعبوات الناسفة التي تكون وبالا على حياة الأبرياء، فيقتل الكثيرون ويجرح عدد أكبر ويشوهون ويفقدون الأطراف والقدرة على التأقلم في حياة بعد الاصابة



صبيحة شبر