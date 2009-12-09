

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 12:32

المحور: الادب والفن









" 5 " ومن خلال اللغة التعبيريّة للجسد نقرأ حركات الأعضاء لدى maisa. شفتيها : تمثّلان ايماءات من الاحتجاجات، والاشراقات ، وحبّ الآخرين. ملامح وجهها : يوحي بالتفاؤل ، وإرادة الحياة ـ والارتقاء نحو الأفضل . صوتها: يُشعرك بدفء الحياة ، والعودة إلى براءة القرية الأولى .فؤادها: ينبض بالحب والحنين إلى القديم / الجديد. عيناها : تشعّان بريقاً من ... الأمل بعودة الأمن والسّلام إلى ربوع الأرض السوريّة الحبيبة. وهي شُحنة من العواطف التي تحتاج إلى قُطْبٍ آخر، كي تتحوّل إلى قبس ملتهب بالمشاعر ، والتماهي في حُبّ سوريا التي انتجت أول حبة قمح في الكرة الأرضية. وأوّل أبجدية . واول أداة موسيقية .