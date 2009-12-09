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إذكاء صراع الطبقات... من اهتمامات أحمد...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 10:49
المحور: الادب والفن
    


في مجتمع طبقي...
لا بد فيه...
من وجود الصراع...
بين الطبقات...
******
وأحمد في عهده...
كان مهموما...
بإذكاء الصراع...
بين الطبقات...
كان يحرص...
على أن يصير العمال / الأجراء...
على أن يصير الكادحون...
ممتلكين...
للوعي بالذات...
بواقعهم...
بمعاناة الشعب...
من الاستعباد...
من انتشار...
كل أشكال الفساد...
من الاستبداد...
من الاستغلال...
من امتهان...
كرامة كل إنسان...
حتى ينخرطوا...
في الصراع...
من أجل فرض التحرير...
من أجل القضاء...
على كل أشكال الفساد...
من أجل إقرار...
ديمقراطية الشعب...
من أجل توزيع...
الثروات...
من أجل تقديم...
كل الخدمات...
******
فالصراع في مستوياته...
أيديولوجية...
تنظيمية...
سياسية...
اقتصادية...
اجتماعية...
ثقافية...
كان أحمد...
يحيط به...
يسعى إلى أن تتفعل...
كل المستويات...
التتكامل...
فيما بينها...
وكان يسعى...
إلى أن يعي...
كل العمال الأجراء...
في كل المعامل...
والمشتغلات...
وباقي الكادحين...
في كل مجالات الحياة...
وكل الطلبة...
في كل الجامعات...
بكل...
مستويات الصراع...
وبدور الحركة...
في توجيه الصراع...
في إدارته...
وبدور حزب الطليعة...
في جعل الصراع...
وسيلة...
لتحقيق المكاسب...
******
وأحمد...
حين يبث الوعي...
بكل...
مستويات الصراع...
عبر جريدة الحزب...
من خلال المسار...
من خلال الطريق...
وعبر العروض...
والندوات...
وعبر تفعيل التنظيم...
وعبر تحريض العمال...
والأجراء...
على تفعيل النقابات...
لخوض النضال...
ضد الاستغلال...
حتى يتأتى...
تحقيق الأهداف...
لجعل الأجور...
في مستوى...
متطلبات العصر...
لجعل التعليم...
في متناول الشعب...
لجعل السكن...
مستجيبا...
لقدرات الكادحين...
لجعل العلاج...
في متناول كل المرضى...
لجعل كل الخدمات...
في متناول الشعب...
حتى تتقدم...
حتى تتطور...
كل أشكال الصراع...
حتى يدرك الشعب...
أنه بدون الصراع...
لا نستطيع...
انتزاع المكاسب...
حتى يطمئن أحمد...
في مرقده...

ابن جرير 14 / 02 / 2017

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - إذكاء صراع الطبقات... من اهتمامات أحمد...