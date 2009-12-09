التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - فهمي الكتوت - اشهار كتاب - التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن
|
|
اشهار كتاب - التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
قراءة في موازنة 2017
- إحياء ذكرى فؤاد نصار
- قانون صندوق الاستثمار اعتداء صارخ على السيادة الوطنية
- العلاقات السعودية الأميركية.. الى اين؟
- انقلاب يميني في البرازيل
- الجديد في الانتخابات الأميركية
- الطبقة العاملة العالمية في عيدها
- ماذا وراء التقرير السري؟
- استثمارات اقتصادية .. ام محور سياسي؟
- التهرب الضريبي .. وجشع رأس المال
- تفاقم عجز موازنات دول الخليج
- الأردن يواجه خطر فقدان الملاءة !
- لهذه الأسباب تمّ الانسحاب الروسي المفاجئ
- سيبقى صراعنا الرئيسي مع العدو الصهيوني
- دور المرأة في النضال الوطني والاجتماعي
- السياسات النقدية لن تخرج الاقتصاد من أزمته
- تحية عروبية للشعب الجزائري
- كلمة فهمي الكتوت في تأبين القائد الشيوعي فايز بجالي
- الأزمة السوريّة بين مؤتمري جنيف ولندن
- حوار.. حول أسعار النفط والأزمة المالية
المزيد.....
- هذه أسرع وأقوى سيارة تخرج من مصانع فيراري على الإطلاق!
- السعودية تدرس مشاريع تعدين جديدة.. شاهد مواقع أكبر مناجم الف ...
- روسيا تزود الإمارات بصواريخ مضادة للدروع
- السعودية تبدأ المرحلة الأولى لعقود الطاقة المتجددة
- 3 نساء سعوديات "يتحدين" المألوف ويشغلن مناصب تنفيذ ...
- عقد صفقات عسكرية بـ3 مليار دولار في الإمارات
- روسيا تشتري النفط من إقليم كردستان العراق
- السعودية تفضل نيويورك لطرح -أرامكو-
- روسيا تطيح بالسعودية وتزيحها من عرش الإنتاج النفطي
- أول تعديل لمعيار تسعير النفط منذ عشر سنوات
المزيد.....
- الواقع المر للاقتصاد المغربي على أبواب المرض المزمن / إدريس ولد القابلة
- الأبناك التشاركية (الإسلامية)، أية شراكة؟ / محمد باليزيد
- ملخص بالانجليزية لكتاب: رؤية جديدة للنظام النقدي الإسلام- ال ... / د.عمار مجيد كاظم
- الزكاة ودورها الإنمائي / د.عمار مجيد كاظم
- رؤية جديدة للنظام النقدي الإسلام- النظرية والتطبيق / د. عمار مجيد كاظم
- سعر الفائدة من وجهة النظر التقليدية والإسلامية / د.عمار مجيد كاظم
- التنمية المستدامة في ا لاقتصادات العربية بين الواقع والطموح / د.عمار مجيد كاظم
- التحديات الداخلية لعملية الاستثمار في العراق للمدة 2003-2011 / د.عمار مجيد كاظم
- تقی-;-ی-;-م أداء السی-;-اسة النقدی-; ... / د.عمار مجيد كاظم
- نحو تطبيق علمي للمذهب الاقتصادي الاسلامي / د.عمار مجيد كاظم
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - فهمي الكتوت - اشهار كتاب - التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن