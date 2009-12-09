

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 01:34

المحور: الادب والفن









كلمتي ملقاة على جسد منهك العبرات

ينشد من ثغر حالم في الأبد

كلمة من ربيع العمر

يتعثر عزاء ويلملم الثرى حبات حزن

لمن وعدت بالسماء والهوى؟

لمن كتبت القصة جذرًا لغوي التهافت؟

ولونت الكستناء بنور القمر؟

فأحرقت عذب اللحن

وآثرت الدمع حروفًا واهنة

لمن جعلت التعابير أقنعة ؟

وزدت للتاريخ سنة من الألم؟