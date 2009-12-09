

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 15:49

المحور: المجتمع المدني









إرفعوا اللحوم

يوسف جريس شحادة

كفرياسيف_www.almohales.org

" قال الرب. ومتى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة معه فحينئذ يجلس على عرش مجده. وتُجمع لديه كل الامم فيميّز بعضهم عن بعض كما يميّز الراعي الخراف من الجداء. ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملك المعدّ لكم منذ انشاء العالم. لاني جعت فاطعمتموني وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني وعريانا فكسوتموني ومريضا فعدتموني ومحبوسا فاتيتم اليَّ. حينئذ يجيبه الصديقون قائلين: يا ربّ متى رايناك جائعا فاطعمناك وعطشانا فسقيناك، ومتى رايناك غريبا فآويناك او عريانا فكسوناك، ومتى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق الحق اقول لكم بما انكم فعلتم ذلك باحد اخوتي هؤلاء الصغار فيّ فعلتموه. حينئذٍ يقول ايضا للذين عند يساره اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدّة لابليس وملائكته. لاني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسقوني وكنت غريبا ولم تاووني وعريانا فلم تكسوني ومريضا ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم ايضا ويقولون: يا رب متى رايناك جائعا وعطشانا او غريبا او عريانا ومريضا او محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيب ويقول لهم: الحق اقول لكم انكم اذ لم تفعلوا ذلك باحد هؤلاء الصغار فبي ايضا لم تفعلوه. فيذهب هؤلاء الى العذاب الابدي والصديقون الى الحياة الابدية".

+31 قال الرب. ومتى جاء ابن البشر في مجده وجميع الملائكة معه فحينئذ يجلس على عرش مجده.

قارن مع زكريا ومتى ومرقس واعمال وتسالونيكي الاولى وتسالونيكي الثانية ورسالة يهوذا ورؤيا .

هنا جواب الرب لسؤال الرسل ما هو؟

= متى جاء: أي مجيء يتحدث المسيح؟

= ابن البشر: { ابن الإنسان } قارن العبارة وسفر دانيال؟ لماذا سمّى نفسه هكذا؟ كم مرّة استخدم الرب هذه العبارة ولماذا؟

= في مجده: أي مجد مقارنة مع يوحنا.

ويقول القديس جيروم:"

ويقول القديس كبريانوس:"

كما يقول القديس امبروسيوس:"

= وجميع الملائكة معه: أي ملائكة وكم نوع هم؟ قارنمرقس وتسالونيكي

=يجلس على كرسي مجده: متى؟ ولماذا؟

+32 وتُجمع لديه كل الامم فيميّز بعضهم عن بعض كما يميّز الراعي الخراف من الجداء.

ماذا يقول حزقيال النبي بهذا المعنى؟

= كل الامم: هل القصد عن اليهود؟ام الامم ؟ام كلاهما معا؟ هل المعنى كل العالم؟هل من تمييز بين الناس؟

=فيميز: كيف وبواسطة من ؟

= كما يميّز الراعي...الخ:هل هذا دليل على استمرا الخير والشر لغاية الدينونة؟ وهل سيتم الفصل بالدينونة فقط؟ ماذا يقول حزقيال النبي عن الكباش والتيوس وعلاقتها هنا؟

+33 ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره.

= الخراف والجداء: ما الفرق بين الخروف والجدي من الناحية اللاهوتية؟

= عن يمينه: اليمين في التوراة لها دلالاتها ومفاهيمها منها مثلا في سفر صموئيل الاول والملوك الاول اضافة لسفر اعمال الرسل والرسالة الى اهل افسس والعبرانيين.

= عن يساره : قارن اعلاه عن اليمين لكن بالعكس.

= الجداء: المراد بها ؟؟.

+ 34 حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملك المعدّ لكم منذ انشاء العالم.

مقارنة مع متى ومرقس ورومية وكورنثوس الاولى وعبرانيين ورسالة بطرس الاولى وورؤيا.

=الملك :لماذا هنا استخدم الملك؟ وغيرها ابن البشر .

=رثوا : هل هم من حق الميراث؟ الغاية من اللفظة؟

= المُلك:أي كل ؟؟

=المعدّ: منذ وقت؟لماذا طول المدة والمعنى لذلك؟

=لكم : ...للكل؟

= منذ تأسيس العالم : أي منذ

+ 36 _35 لاني جعت فاطعمتموني وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني وعريانا فكسوتموني ومريضا فعدتموني ومحبوسا فأتيتم اليَّ.

اشعياء وحزقيال العلاقة والتفسير.

= لاني: معناها؟؟

=جعت...عطشت...كنت غريبا...الخ: ذكر المسيح هنا ...كم من الاعمال

+ 39 _37 حينئذ يجيبه الصديقون قائلين: يا ربّ متى رايناك جائعا فاطعمناك وعطشانا فسقيناك، ومتى رايناك غريبا فآويناك او عريانا فكسوناك، ومتى رايناك مريضا او محبوسا فاتينا اليك.

جواب الابرار هنا اظهر ماذا؟؟

+40 فيجيب الملك ويقول لهم الحق الحق اقول لكم بما انكم فعلتم ذلك باحد اخوتي هؤلاء الصغار فيّ فعلتموه.

امثال المقارنة والنص؟

= اخوتي :المعنى اللغوي واللاهوتي للفظة في عبرية التوراة ومن الناحية العقائدية؟

= هؤلاء الصغار:

+41 حينئذٍ يقول ايضا للذين عند يساره اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابدية المعدّة لابليس وملائكته.

مزمور ؟!

= اذهبوا عني :لا يريدهم المسيح؟كيف يقول دوما الخوري "الرب رحمته واسعة؟! ويقبل الكل؟؟

= يا ملاعين : اللعن؟والتوراة ؟والتينة؟

= الى النار الابدية : هل هذه النار مثل نار المعمودية؟

= المعدّة لابليس وملائكته: هل من ملائكة زانية فاسقة؟ شيطانية؟نعم ،ما الشرح.

+45 _42 :لاني جعت فلم تطعموني وعطشت فلم تسقوني وكنت غريبا ولم تاووني وعريانا فلم تكسوني ومريضا ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم ايضا ويقولون: يا رب متى رايناك جائعا وعطشانا او غريبا او عريانا ومريضا او محبوسا ولم نخدمك؟ حينئذ يجيب ويقول لهم: الحق أقول لكم إنكم اذ لم تفعلوا ذلك باحد هؤلاء الصغار فبي ايضا لم تفعلوه.

أمثال وزكريا المعنى المقارن؟

+ 46 فيذهب هؤلاء الى العذاب الأبدي والصديقون الى الحياة الابدية.

دانيال ،.هناك نوعان من الناس :

لو شرح الخوري آيات كل دورة ليترجية لكنّا في ألف خير.

لماذا نبدأ بالامتناع عن اللحم وليس عن الألبان أولا؟

إذا كان الصوم غير مهم كما يقول احد الخوارنة،لماذا هذا الترتيب إذا؟ولماذا يعترف الخوري بجزء من التقليد وينكر الآخر؟هل القضية مزاجية هي؟

إذا الخوري ينكر التقليد،كيف يؤمن بالإنجيل؟من كتب الإنجيل؟أليس حسب التقليد أن متى...بإيحاء من الروح القدس؟كيف تريد يا خوري أن اصدق الإنجيل وأنكر تعاليم الصوم من الآباء ؟أليس من التقليد هم؟

"اكثروا من عمل الرب كل حين"

"ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

" القافلة تسير والكلاب تنبح"

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