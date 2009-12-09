

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15

المحور: الادب والفن









والشعب الصادق...

لا ينجب إلا الأوفياء له...

وأحمد...

أنجبه الشعب...

لا يعرف إلا الوفاء...

للشعب...

للكادحين...

للحركة...

******

فوفاء أحمد...

للشعب...

ناتج عن الارتباط...

بكل الأصول...

بواقع الشعب...

اليفتقر...

إلى نضال أحمد...

إلى تضحياته...

******

ووفاء أحمد...

للكادحين...

ليس غريبا...

فلأن أحمد...

من صلب الكادحين...

******

ووفاء أحمد...

للحركة...

فلأن الحركة...

منفرزة...

من صفوف الكادحين...

******

والشعب...

والكادحات...

والكادحون...

والحركة...

رباعية مساهمة...

في بلورة...

شخصية أحمد...

التتشرب...

معاناة الشعب...

معاناة الكادحات...

معاناة الكادحين...

تقلبات الحركة...

لاختيار...

أيديولوجية الكادحين...

أساسا...

لتنظيم الحركة...

لتنظيم العمال / الأجراء...

في صفوف الحركة...

لاتخاذ المواقف...

باسم الحركة...

التقود...

نضالات الشعب...

نضالات العمال / الأجراء...

نضالات باقي الكادحين...

في أفق التحرير...

في أفق ديمقراطية الشعب...

في أفق اشتراكية...

علمية...

في أفق احترام الكرامة...

******

فلماذا يتعب الشعب؟...

لماذا كان يقلق أحمد...

على تعب الشعب؟...

لماذا كان يناضل...

من أجل رفع الحيف...

عن الشعب؟...

لماذا عرّض نفسه...

للتّعذيب...

للاعتقالات...

للمحاكمات...

للحكم بالسجن؟...

لماذا كان يصرّ...

على الاستمرار...

في النضال...

من أجل تحقيق الأهداف؟...

لماذا كان يحرص...

على بناء تنظيمات النّضال؟...

لماذا كان حزب الطليعة...

الكان يقوده أحمد...

ولا زال حزبا للعمال / الأجراء؟...

لأنّ أحمد...

من هذا الشعب...

منه جاء...

ومن أجله...

كان يناضل...

ليصير بعد الفقدان...

في ضمير الشعب...



الرباط في 11 / 02 / 2017



محمد الحنفي