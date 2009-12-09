أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - 42. بصمات فوق الجسد


اخر الافلام











المزيد.....

42. بصمات فوق الجسد


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:47
المحور: الادب والفن
    


لا تقرأوا قصائدي
ولا تحترقوا بنيران عبراتي
أقولها أمام عنفوانكم
اجعلوها ذكرى عابرة
أو قبلة حالمة
سطروا بدفء أناملكم
همسة حب ووشوشة
احتراق حزيران في لهيب شمسه
وعظمة سنونوة راحلة
أكتبوا توقيعكم صاخبًا مودعًا
بصماتكم فوق جسدها
دعوا ما تبقى.... لي
من هفوات
وأصداء
وخذوا ما استطعتم قراءته في عناوينكم
لحنًا راقصًا
للغة عابرة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سماهر قسيس

إجمالي القراءات: 22,580
المقالات المنشورة: 23
- لا تعاودي
- في الظل...
- قلبي يتراقص حبا
- هذه أنا....
- القصيدة الأخيرة
- رذاذ
- غياب...
- يبدو أنها...
- وحي السراب..
- دعني أنتظر..
- أتعشقون المطر؟
- اليوم ...
- انتظار
- الهجرة إنسان...
- أعرف هذا...
- وأنتُمُ الراحِلون
- إني راحلة...
- أيها الوطن
- قبل قليل...
- النّاسك...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- براد بيت يحصل على حق التواصل مع أطفاله بحرية
- العرض الأول لمسرحية -في بيت النساء- في ألمانيا - إيلاف
- ابن كيران: قد نتجه للمعارضة
- تصريح بن كيران.. افريقيا و خصوم المغرب
- مراكش.. أمراء و وزراء في تشييع الزعيم بوستة الى زاوية الصلحا ...
- على ذمة قلم .. يابيت كطيو – علي الشاعر
- بيلي كولينز: كوزمولوجيا - إيلاف
- السفير السعودي بالجزائر: البوليساريو “جماعة إرهابية”
- مولاي الحسن ومولاي رشيد في وداع محمد بوستة
- المسلسلات التركية تغزو الأرجنتين

المزيد.....
كتب ودراسات
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - 42. بصمات فوق الجسد