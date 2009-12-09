

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 01:47

المحور: الادب والفن









لا تقرأوا قصائدي

ولا تحترقوا بنيران عبراتي

أقولها أمام عنفوانكم

اجعلوها ذكرى عابرة

أو قبلة حالمة

سطروا بدفء أناملكم

همسة حب ووشوشة

احتراق حزيران في لهيب شمسه

وعظمة سنونوة راحلة

أكتبوا توقيعكم صاخبًا مودعًا

بصماتكم فوق جسدها

دعوا ما تبقى.... لي

من هفوات

وأصداء

وخذوا ما استطعتم قراءته في عناوينكم

لحنًا راقصًا

للغة عابرة