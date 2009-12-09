

غاده عبد الستار عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 00:39

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









دور المرأة بعد داعش

غاده العاني



(انتِ – هي – هن ) بعد داعش :



في لحظة تفكير عن دوري كأمرأة عراقية كأم وربة بيت و ناشطة وعاملة في المجتمع ، ماذا سأقدم بعد داعش ؟ ماهو دوري بعد داعش ؟ فهل سألتي نفسكِ ماهو دوركِ انتِ بعد داعش ؟. مقولة شهيرة للفيلسوف الالماني فريدريك نيتشة يقول " المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب " كلمات بسيطة تحمل الكثير من المعاني الجميلة والرقيقة ،بالرغم من كره الفيلسوف الشخصي الشديد للمرأة ،لكنه اعترف بان الحب هو مفتاح لدخول قلوب جميع النساء ، وهي بدورها تعطي وتضحي وتبدع من خلال هذا الحب فيكون دور متكامل في المجتمع مبني على اساسيات صحيحة .

الحب هو طريق للتسامي والتصافي و الغوص في بحور السعادة ،من واجبكِ انت نشر هذا الدفء والعلاقة الودودة مابين اولادكِ ونشر ثقافة جميلة بينهم بعيدة كل البعد عن الخوف من المجهول او الخوف ماذا سيكون بعد داعش كأنما نبني قوة اخرى شيطانية اقوى من داعش في داخل انفسنا ،حيث اثبتت الدراسات ان العائلة الكثيرة الاستماع الى الاخبار السلبية يعيشون في قلق دائم وبالتالي يولد هذا القلق جوانب سلبية سايكولوجية لدى الاولاد تؤدي الى تأثيرات سلبية في المستقبل .



فالاولاد يحتاجون الى الكثير من التطمينات واهمها : أنه طبيعي ،وان كل انسان يختلف عن الاخر ، والامر الاهم ان كل اختلاف هو تميز . ويأتي دورك من خلال التعامل الثقافي معه واستغلال التكنولوجيا الايجابية وعولمتها من خلال التعرف على ثقافات مختلفة عن ثقافاته و ابراز جماليات هذه الثقافة ، وبالتالي ممكن ان تنمي الجانب النقدي بالاضافة الى تغذيته بالمعلومات . ومن المهم جدا ادراك الاختلاف والمقارنة بين البيئة الام والبيئات الاخرى . وتعزيزه بان ليس الانتصار أن تتغلب على الآخرين ولا أن تتفوق عليهم، الانتصار الحقيقي أن لا يستطيع الآخرون العيش بدونك.

عزيزتي انتبهي لكل كلمة لكل تصرف لكل مبادرة اتجاه اولادك وانهضي بثقافةجميلة وبسيطة مثل هذه الاسطر البسيطة وازرعيها في قلوب وعقول اولادك ، هذا هو دورك الاول والاساسي مثل ما تستمدين الحب من الاخرين انتِ ابدعي واكرمي اولادك بهذا الحب ، حب الاخرين وثقافة تقبل الاخر .( انتِ قوة عظيمة ) .