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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات المجتمع لصالح المترفين
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سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات المجتمع لصالح المترفين
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|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - سد عجز الميزانية خلافا لمشروعية الدستور على حساب أستحقاقات المجتمع لصالح المترفين