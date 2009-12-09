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الشاعر عبد اللطيف شاكير يكتب قصيدة - لمن الشعر اليوم ؟ -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:55
المحور: الادب والفن
    


لمن الشعر اليوم ؟
لشاعر كتب ملايين الأبيات
في المدح و ملايير أخرى
في غزل البنات؟
أم لشاعر كان يكتب في الظلام،
بلا ورق و لا نور و لا أقلام،
قرطاسه من الجذران،
سجين في الرحابة،
و مسجون ما كتب،
في زنازين الرتابة،
و الغرابة ؟!
لمن الشعر اليوم؟
لمن وزن ؟ أم لمن نثر؟
لمن خبن ؟ أم عثر؟
لمن ألقى حروف الشفاه في السَّحَرْ
و لمأ أصبح نسي و سَكَرْ
عَلَّهُ يَتَذَكَّرْ ؟
لمن الشعر اليوم ؟
في وطني شعراء كالبحر
في المد و الجزر
أين المنارات ؟
أين من يرسمون العرجون القديم كالبدر؟
أين من يمسحون دموع القصيد من القهر؟
أين من يصبون نبيذ الكلمات في كؤوس الصبر؟
أين من يتغنون بحب الأوطان
و يصالحون الأرواح مع الأبدان؟
لمن الشعر اليوم ؟
يا دعاة البِشْرِ
و من يكرهون الغدر.





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعر عبد اللطيف شاكير يكتب قصيدة - لمن الشعر اليوم ؟ -