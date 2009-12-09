

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:55

المحور: الادب والفن









لمن الشعر اليوم ؟

لشاعر كتب ملايين الأبيات

في المدح و ملايير أخرى

في غزل البنات؟

أم لشاعر كان يكتب في الظلام،

بلا ورق و لا نور و لا أقلام،

قرطاسه من الجذران،

سجين في الرحابة،

و مسجون ما كتب،

في زنازين الرتابة،

و الغرابة ؟!

لمن الشعر اليوم؟

لمن وزن ؟ أم لمن نثر؟

لمن خبن ؟ أم عثر؟

لمن ألقى حروف الشفاه في السَّحَرْ

و لمأ أصبح نسي و سَكَرْ

عَلَّهُ يَتَذَكَّرْ ؟

لمن الشعر اليوم ؟

في وطني شعراء كالبحر

في المد و الجزر

أين المنارات ؟

أين من يرسمون العرجون القديم كالبدر؟

أين من يمسحون دموع القصيد من القهر؟

أين من يصبون نبيذ الكلمات في كؤوس الصبر؟

أين من يتغنون بحب الأوطان

و يصالحون الأرواح مع الأبدان؟

لمن الشعر اليوم ؟

يا دعاة البِشْرِ

و من يكرهون الغدر.