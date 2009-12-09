أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد هديب - هذه غزة


اخر الافلام








المزيد.....

هذه غزة


ماجد هديب
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:34
المحور: الادب والفن
    


هذه غزة
اللَّهُ أكْبَرْ على كُلّ مِنَ اِحْتَلَّ وَاِفْتَرَى وَدَمَّرَ اوتجبرّ
اللَّهُ أكْبَرْ عَلَى كُلّ خَائِنٍ ,عَلَى كُلّ منْ طَغَى وَتَكَبّر
هَذِهِ غَزَّة الثَّوَرَة وَالْكَرَامَةِ ,غَزَّة الْعِزَّة هِي مِنكُمْ أِكْبَر
غَزَّة اُرْضُ الشُّرَّف وَالرُّجُولَة ,مِنكُمْ لَا لَا مَا تُهْوِن
مَنْبَع الْبُطولَةِ وَالشَّهَامَةِ لَا تَعرف غَدَرٍ, مَا تُخون
غَزَّة بُرْكَان عالعدا, نَار عالقريب الْغَادِر الْمَلْعُون
خَائِنٌ منْ يطأطىء رَاسَهُ لِلْعدا, خَائِنٌ منْ يُهْوُن
قَاتَلٌ مِنْ يُتَاجِر بِشعبِهِ, منْ يزج الْحُر بِالسُّجُون
هَذِهِ غَزَّة اُرْض بلادى هِي كَالْقُدُس مُقلَّةُ لِلْعُيُون
مُجْرِمٌ هُوَ كُلُّ حَاقِدِ او تُمَنَّى حِينَ يَصْحُوَ الَاّ تَكَوُّن





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ماجد هديب

إجمالي القراءات: 102,871
المقالات المنشورة: 50
- الأمن والمواطن
- مؤتمر فتح ما بين الآمال المعقودة والخيبات المأمولة
- مُؤْتَمَر الْقَاهِرَة جِنَايَةٌ قَانُونِيَّةٌ أَمْ خِيَانَة ...
- جَامِعَةُ الْأَزْهَرِ... فَسَادٌ وَإفْسَاد
- رسالة الى ولدي
- جَرْذٌ يَطَلُّ بِذَيْلِهِ
- أيها الشباب...تبا لكم
- الإعلام الأمني الفلسطيني(2)
- الإعلام الأمني الفلسطيني
- حماس.. إعلام بلا قانون
- الأمن والإعلام الفلسطيني غياب المهنية وانعدام الإحترافية
- الإنتحار في غزة حالة ظاهرة ام عابرة؟
- برقيتي الى الرئيس محمود عباس -غزة تناديك- بقلم:ماجد هديب
- بيكفي يا دنيا
- الفلسطينيون الى أين؟
- بيان إلى الرأي العام الفلسطيني الرئيس في خطر فهل من شبكة أما ...
- ردا على تصريحات محمود الزهار لا لعسكرة الانتفاضة
- اللَّهُ أَكبَرْ
- لا صوت يعلو على سيل الدم
- لِنعْتَرِفْ بِخِيَانَتِنَا لِيَاسِرعَرَفَات بقلم:ماجد هديب

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بالفيديو.. وصول جلالة الملك لجمهورية غانا
- بوريطة: الزيارة الملكية لغانا ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعل ...
- وفد من الأحزاب الاشتراكية الافريقية يشيد بعودة المغرب للاتحا ...
- السفير هلال يطلع مجلس الأمن حول الوضع بإفريقيا الوسطى
- من التمريض إلى صناعة العود.. قصة عشق
- فيلم -كارل ماركس الشاب- يستعرض أفكارا غيرت العالم
- بالصور: الملك يصل غانا
- سالم اليامي: نكون أشعة أو لا نكون! - إيلاف
- إبراهيم أحمد: من أنت؟ - إيلاف
- جلالة الملك بغانا.. فرصة سانحة للدفع بالشراكة مع أحد أهم بلد ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد هديب - هذه غزة