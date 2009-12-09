

ماجد هديب

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:34

المحور: الادب والفن









هذه غزة

اللَّهُ أكْبَرْ على كُلّ مِنَ اِحْتَلَّ وَاِفْتَرَى وَدَمَّرَ اوتجبرّ

اللَّهُ أكْبَرْ عَلَى كُلّ خَائِنٍ ,عَلَى كُلّ منْ طَغَى وَتَكَبّر

هَذِهِ غَزَّة الثَّوَرَة وَالْكَرَامَةِ ,غَزَّة الْعِزَّة هِي مِنكُمْ أِكْبَر

غَزَّة اُرْضُ الشُّرَّف وَالرُّجُولَة ,مِنكُمْ لَا لَا مَا تُهْوِن

مَنْبَع الْبُطولَةِ وَالشَّهَامَةِ لَا تَعرف غَدَرٍ, مَا تُخون

غَزَّة بُرْكَان عالعدا, نَار عالقريب الْغَادِر الْمَلْعُون

خَائِنٌ منْ يطأطىء رَاسَهُ لِلْعدا, خَائِنٌ منْ يُهْوُن

قَاتَلٌ مِنْ يُتَاجِر بِشعبِهِ, منْ يزج الْحُر بِالسُّجُون

هَذِهِ غَزَّة اُرْض بلادى هِي كَالْقُدُس مُقلَّةُ لِلْعُيُون

مُجْرِمٌ هُوَ كُلُّ حَاقِدِ او تُمَنَّى حِينَ يَصْحُوَ الَاّ تَكَوُّن