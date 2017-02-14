

حميد زناز

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 20:25

المحور: الادب والفن









صدرت منذ أيام عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بالأردن رواية مثيرة لكاتبة جزائرية صاعدة هي الأكاديمية فيروز رشام.

"تشرفتُ برحيلك" نص جدير بالقراءة والاكتشاف ينقل القارئ إلى أعماق ما يعتمل في قلب المجتمع الجزائري من تناقضات. هو أول إصدار روائي للباحثة إلا أنه نص مميز وقوي فنيا و على مستوى المضمون أيضا. هي رواية بعيدة عن التهويم الشعري، مكتوبة بلغة سلسة وبسيطة وأسلوب يمتزج فيه السرد الروائي بالحوار المسرحي وبعض تقنيات التصوير السينمائي وهو مزيج مركب بإبداع. أما الطرح فكان جريئا وعميقا بشكل ملفت للانتباه حيث شخصت الكاتبة المخلفات النفسية والاجتماعية الرهيبة للتطرف الديني الذي اجتاح الجزائر فترة التسعينيات وما بعدها على فئات المجتمع المختلفة من رجال ونساء وأطفال. الرواية مفعمة بالمواقف والعواطف وتركز بشكل أساسي على معاناة المرأة التي تحاصرها العادات والتقاليد من جهة والفكر الديني المتطرف من جهة أخرى من خلال شخصية معلمة تعرضت للعنف والاستغلال في زواج انتهى بالطلاق بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي. الرواية هي نوع من المعالجة السوسيو-نفسية للمجتمع الجزائري من بداية التسعينيات إلى أواخر 2015 دون تحيّز أو اندفاع في مناصرة قضية المرأة، فقد قدمت الكاتبة نماذج لمعاناة الرجال والأطفال أيضا، وكذا لنساء ساهمن بشكل ما في إعادة إنتاج ثقافة الذكورة. هي شهادة فنية بعيدة عن رواية/ الاطروحة التي تعاني منها معظم النصوص الجزائرية التي صدرت في العشرية الاخيرة.



انظر حوارنا مع الكاتبة على موقع الاوان و فوكوس



http://alawan.org/2017/02/14/%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%91%D9%8F%D9%83%D9%88/





http://www.algerie-focus.com/2017/02/entretien-fairouz-recham-lextremisme-religieux-a-corrompu-mentalites-comportements-algeriens/





