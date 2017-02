يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 14:08

المحور: المجتمع المدني









الكاهن ودوره

The role of the Priest

يوسف جريس شحادة

كفرياسيف_www.almohales.org

نشر صاحب السيادة المتروبوليت الدكتور أنطوان يعقوب هذه المادة عن دور الكاهن في العمل الراعوي، وحرصا منا لما يحدث ويدور اليوم في العديد من الأبرشيات من انحرافات وسلوكيات لبعض الكهنة تشمئز له النفس البشرية ننشر ما نشر صاحب السيادة مضيفا تعقيبا بين قوسين{}.

فيقول صاحب السيادة:"الكاهن الحقيقي أو الراعي الصالح ، الذي يسهر على رعيته ، هو الذي يقود رعيته إلى الملكوت ولا يهمل أو يترك. واحد فيها.بدون افتقاد .... فهل هذا ما يفعله اكليروسنا المحروس اليوم مع رعاياهم ....؟ يطالب الرب يسوع المسيح الكاهن اليوم ما طلبه سابقا من تلميذه بطرس " أرع خرافي "( يو٢١: ١٥) "أرع رعيتي"{هذه الأمور مثلها مثل العديد من الحالات في الكنيسة اليوم للأسف فهي مجرد نصوص مكتوبة لا تلزم أي خوري وطبعا قلتها وارددها لا تعميم، لكن الأغلبية الساحقة من الخوارنة باتت تعمل "تجارة في الله" من اجل الدولارات واليورو هات"مثل خوري يهجر رعيته لرحلة ولا يشترك في معمودية ولا خطوبة ابن الرعية ولا جناز فما كان من الأهل إلا اللجوء للكنيسة الأم الاورثوذكسية الحاضنة للكل لان البطريرك في المرصاد لكل خوري يزيغ وينحرف عن التعليم القويم الشريف المقدس}.

يقول المجمع الفاتيكاني الثاني في دور الأسقف والكاهن في الكنيسة: "إن خدمة الكلمة هي أهم دور يقوم به الأساقفة والكهنة ، وان أولى مهام الأسقفية الرئيسة هي الدعوة بالإنجيل ، ذلك ان الأساقفة هم رواد الإيمان ، وهم المعلمون الأصليون الذين قلدوا سلطة المسيح ،فيعلنون للشعب الذي اوتمنوا عليه الإيمان الذي يجب ان ينظم تفكيره ومسلكه ويستخرجوا من كنوز الوحي جددا وعتقا ( متى ١٣: ٥٢) ويجعلون الإيمان يؤتي ثمره ويعملون بيقظة على إقصاء جميع الأضاليل التي تهدد رعاياهم "...وان وظيفة الكهنة بحكم كونهم معاوني الأساقفة ، ان يبشروا بإنجيل الله لجميع الناس ويجب الا نقتصر خدمة كلمة الله على عرضها بصورة عامة ونظرية ، بل يجب ان تطبق على أحوال الحياة وفقا لحاجة السامعين المختلفة ومواهب المبشرين الخاصة" .{يا سيدنا لا مجمع أول ولا رابع،في الكنيسة الرومية الملكية الكاثوليكية لا تعاليم ملزمة ولا ليترجيا ملزمة فكل خوري في تجارته صياح،ولا نقول كنيسة لان مع العديد من الخوارنة والأساقفة ليست بكنيسة بل ملتقى للتجارة والربح الخاص للخوري ولبعض الخوارنة ملتقى للعشق والاختلاء بالسيدات اللينات }.

إذا فالراعي الحقيقي هو الذي يبشر بكلمة الإنجيل " الويل لي ان لم أيشر "فعليه ان يرعى رعيته كلها بدون تفرقة او تمييز ، كل حسب احتياجاته.فلا يزور شخص بسبب مركزه الاجتماعي

او حالته المادية ا ومنصبه الوظيفي - كما يحدث الان فيزور من سيدفع له اكثر - فيجب الا يزور الرعية بشكل مزاجي منا يروق له ، بل يزورها بطريقة نظامية او دورية، فلا يهتم بواحد دون الاخر فعليه ان يفتقد الضعفاء والمرضى والأرامل ويعتني بتعليم الأطفال والشباب فيكون.

علامة حب ومصالحة وسلام بين رعيته ..فهو المعلم والراعي ومتقدم رعيته في الصلاة هذا ولا بد ان تكون رعايته بدون تسلط وديكتاتورية بدافع قيادته حتى يربحً رعيته فلا يكون سبب

فرقتهم وابتعادهم عن الكنيسة فالسلطة الكنسية اولا واخرا هي خدمة فلابد ان يكون قدوة حسنة في أعماله وفي خدمته ...وعليه ان بتذكر انه مسؤول ليس امام أسقفه او رعيته بل امام من يمثله وهو السيد المسيح ..

للاسف الشديد نحن نتكلم عن الكاهن المثالي وهو غير موجود بالمطلق ... !وان وجد فسيكون واحد او اثنان في المية ...والسبب في ذلك ان الكهنوت لم يعد الخدمة بل اصبح وظيفة يدفع فيها ، من فشل في حياته المدنية والتعليمية ، للحصول عليها مبالغ طائلة ... ومن ثم فلا يحتاج اغلبهم الى دراسات لاهوتية او دينية او حتى شهادات أكاديمية، فكل ما يحتاجون اليه اما المال والهدايا او القرابة والمحسوبية تلك هي خال اكليروس كنائسنا اليوم ...انظروا حولكم تجدونهم في كل كنيسة وفي كل أبرشية حتى اصبح جهلاء القوم مسيطرون على الكنايس والابرشيات من كهنة وأساقفة! ..

يا حسرة حتى الأسرار اصبح لها أسعار كأسعار السوبر ماركت ...بكم تحصل على ماذا ...؟

{ عن أي تبشير تتحدث يا صاحب السيادة إذا المطران يجهل كنه الكتاب المقدس وشهدنا لأسقف يجهل مبنى القداس الحبري أي خدمة القداس بوجود أسقف فهناك بحسب الكتاب ترتيب خاص، إلا أن المطران يجهل هذا وخوري يضحك على الحضور الجاهل الذي يجهل ما يدور من حوله فمثلا في خدمة تقديس الماء في عيد الظهور الإلهي،يختصر الخوري الخدمة القصيرة حتى ويحذف قراءات وطلبات لأنه على عجالة من لقاء عشيقته كيف وهي تنتظره لتلقاه خارجا في إحدى الزوايا.

إن ما يدور اليوم في العديد من بيوت الرب لهو في قمة المهزلة والسخرية الكنسية والنبؤات التي نسمع عنها ونقرأها وقمنا بنشرها ليست من الفراغ فعلى سبيل المثال نبؤة فيرونيكا وامبروسيوس واناتولي المفيض الطيب وغيرهم الكثير مما ورد في الكتاب الأزرق من رسائل والدة الإله}.

"أكثروا من عمل الرب كل حين"

" القافلة تسير والكلاب تنبح"

"ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب"

