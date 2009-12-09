أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - علي عجيل ابراهيم - كباب وحجاب


اخر الافلام











المزيد.....

كباب وحجاب


علي عجيل ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 21:05
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


السكَن قُرب شارع تجاري يجعلني اتعامٓل معه بِشكل معرفي .. فلقد حَوٓلت تلك المحلات التجارية
الى صفحات أقرأ فيها وأستقي منها الكثير من المواضيع الغَير مُتوَقعة ! فَهِيٓ كثيرة قُرب محـــــل
البقالة كتنوع وألوان الفاكهة والخضر التي يبيعها .. وهُناك فرن الصمون الذي يَمُدني بالكثـــــــير
كجريدة الصباح والمساء عندَ تجمع الزبائن في تلك التوقيتات .
أماالمطعم المُجاور لداري فهوَ أكثر مايجذبني ويمدني بالأفكار.. وهو من مطاعم ( الكباب) المشهورة
في المدينة وله اسم مرموق .. وللكباب كما هُوَ معروف طٓبعة موازية لجيناتنا المُوَرِثة !! كمــا تَعَـــوَدت
إرتشاف الشاي من البائع المجاور للمطعم وببطئ شديد ليتسنى لي مُراقبة صالة تقديم الكبــــــاب
.. والمُلفِت في هذا المطعم كُثرة الزبائن وتنوع الراغبين في لَذَة مايقدمه فهم من اماكن وطبقــــــــات
اجتماعية متعددة .. لقَد كنتُ أشاهِد الزبائن يتبادلون أطراف الحديث أو يستخدمون هواتفهـــــــــم
الذكية ومعَ بِدء تقديم الطعام يبدؤن بترك ذلك ليتمتعوا بطعم الكباب المُتميز !
وفي لَحظة كان معظم أولئك الزبائن في ذلك الوضع من الانشغال ورؤسهم مُنخفضة بإتجاه الطعام
.. وبدون سابق إنذار وبعد دِخول عدد مِن النساء الى صالة العوائل المُجاورة يتَوَقف ( الرجــــــال )
عَن مٓضغ الكباب ويبدؤن بالتهام النساء ( المُحجبات ) بعيونهم النَهِمة وكأنهن مِن طبق مُنافِـــــس
أو مُقَبِلات مِن جَنــٓةٍ مـا !
ولا إرادياً أرَدِدْ كَلِمتي المعهودة ( عجيب ) ولكنهن مُحجبات ؟! يسمعني بائع الشاي مُستغزبـــــــــاً
عَفواً أخي كُنتُ أقول ما أطيَب الكباب .. أعود الى داري المجاور وقد أكملتُ مقالتي معَ آخِر نُقطــة
تَحتَ حَرف ( الباء ) .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
علي عجيل ابراهيم

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- جَولة
- جُرعة سقراط

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- واخيراً.. مرتكبو جرائم سبي واغتصاب النساء العراقيات في قبضة ...
- -أضخم امرأة بالعالم-.. الطبيب الهندي يشرح خطة علاج المصرية إ ...
- حقن الفتيات اللاجئات بموانع الحمل بسبب الاحتمالية الكبيرة لت ...
- المرأة الفرعونية.. مكانة وحقوق تخطت نظيراتها في الحضارات الأ ...
- القضاء الإسباني يسمح لموظفة مطار بارتداء الحجاب
- علماء: التدخين أثناء الحمل قد يحرم المولود من حاسة السمع
- حالهم يروي حكايتهم.. ممرضة بـ«أطباء بلا حدود» تروي ما رأته م ...
- كتلة الرافدين النيابية تعد مساعي فرض الحجاب على زائرات كربلا ...
- نساء رائدات .. لطفية النادي
- الأمم المتحدة تدعو إلى عدم التمييز ضد الفتيات في التعليم

المزيد.....
كتب ودراسات
- المرأة السّورية بين القانون، والعرف / نادية خلوف
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث
- اللائكية الفرنسية: التجانسية والجنسانية – مارثا نوسباوم / فاطمة الشملان
- النّسويّة الإسلاميّة: مشاغلها وحدودها / وفاء الدريسي
- النقاب / شذى احمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - علي عجيل ابراهيم - كباب وحجاب