

طالب عباس الظاهر

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 12:20

المحور: الادب والفن









" لايك "

ق. ق. ج .ج

طالب عباس الظاهر

: أسعدتني جداً بعودتك بـ" لايك " بعد انتظار طويل كتبت له.

اجابها : كان عليك أن تحزني سيدتي

أرسلت: ؟ و !

رد: لإنه كان اعلانا لموتك بي .. وبعثي كما العنقاء من جديد!

taleb1900t@yahoo.com







