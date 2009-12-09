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طالب عباس الظاهر
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 12:20
المحور: الادب والفن
    


" لايك "
ق. ق. ج .ج
طالب عباس الظاهر
: أسعدتني جداً بعودتك بـ" لايك " بعد انتظار طويل كتبت له.
اجابها : كان عليك أن تحزني سيدتي
أرسلت: ؟ و !
رد: لإنه كان اعلانا لموتك بي .. وبعثي كما العنقاء من جديد!
taleb1900t@yahoo.com





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طالب عباس الظاهر

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