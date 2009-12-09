أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية ميلودي - -هاربة إلى نفسي..-


اخر الافلام











المزيد.....

-هاربة إلى نفسي..-


نادية ميلودي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:07
المحور: الادب والفن
    


في ركام تلك الذكريات العابرة، بين كل ذاك الكذب المزيف، قدر يقذفني في الفراغ، يعانقني كمين الحقيقة، صراع يتخبط بداخلي، مواجهة وهروبا، أعانق نفسي، أناجيها، أعاتبها، أمسح دمعها، أحضنها، أغوص في سراديب لاهوتي..

ضوضاء صاحبة بداخلي، عتمة مخيفة، جحيم يلفني، ضباب سرمدي يحوم بي، صديق يربت على كتفي، يوقظني من غفوتي، ينتشلني من غياهبي..

وجوه كثيرة تحيط بي، وجوه أعرفها، وأخرى تسللت من غفوتي، وجوه تحبني، تبغضني، تأسرني، تتعقبني، عينان تدور في محجريهما، تحملق جاحظتين، ثعلب ماكر نط فارا هاربا من بؤبؤها، حمل وديع يسكنهما، يرعى في الوجوه، باحثا عني، عن وجهي في وجوه الحاشدين، وجهي ليس ككل الوجوه، وجهي في كل الوجوه، وجهي كل الوجوه..

جسَدٌ أثخنته قلة حيلة هاربة مني، إلى جذع شجرة شاخت من سنّها، وجه جدتي منحوت على ساقها، ثمانون سنين ويزيد، تجاعيد وهموم، آلام وخيبات، بصيص نور لاح من طولها، شارد في وجه جدتي، ابتسامة تقترب، تعانق روحا ماردة، تستكين لظل عينيها، دفئ يسري في أوصال تخاصمت وقت الظهيرة، حنان يتدفق موجا صاغبا، صوت جدتي تسلل مهلهلا إليّ "عانقي نفسك يا بنيتي"."





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نادية ميلودي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- -ضياع مبكّر..!-

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إذاعة بي بي سي العربية تحتفل باليوم العالمي للراديو
- برنس يعود إلى مواقع الموسيقى بعد عام على وفاته!
- بالفيديو.. فنان مصري يشتري قميص ميسي بنصف مليون جنيه
- للمرة الأولى.. كيت ميدلتون على السجادة الحمراء
- وفاة إل جارو قبل ساعات من جوائز غرامي
- أغنى 10 موسيقيين في العالم
- -ليغو باتمان موفي- يتصدر إيرادات السينما بأميركا
- رحيل التشكيلي العراقي راكان دبدوب في مدينة الموصل -
- وليد بن أحمد يُريقُ الدّمَ قصصاً قصيرةً -
- كونية الأدب .. وعولمة الحضارة

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية ميلودي - -هاربة إلى نفسي..-