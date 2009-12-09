

محمد حبش كنو

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 21:43

المحور: الادب والفن









أيا ابنة الشمس يا جورية القمم ... يا جذوة النار من مستوقد الهمم

يا راية الحق فوق الأرض قد صمدت ... تهدي الخليقة عزا في ربى الشيم

كحلاء جدعاء حين السلم آنسة ... وتقدح النار من عينيها في الضيم

جدائل عزفت للحب أغنية ... تهفو كسنبلة من جود ومن كرم

غزالة إن صفت أو لبوة زأرت ... حين الوغى عصفت رجما من الحمم

أيا ابنة الشمس أنت اليوم قدوتنا ... و القلب معتصر بالحب و الألم

لولا زنودك ما لاحت لنا قيم ... و لا ظهرنا كنبراس على الأمم

لولا زنودك ما طاب المقام لنا ... على ثرى طرزت أطرافها بدم

من ثغرك الباسم المعطاء قد خفقت ... راياتنا في علا الأعراب والعجم

قد يكتب الشاعر المغمور أغنية ... و السيف أصدق أنباء من القلم .

القصيدة من البحر البسيط ..!!!