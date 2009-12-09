

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 16:08

المحور: الادب والفن









فوق ورقة زهرية

ينظرونك أيها البحر

يغنونك بنغم أسئلة الزمان

وأنت طرزت من الفساتين

عنفوان القلوب

يجالسونك

عشقا أم عبثا؟

أو ربما يقولون ما أقول؟

أيقولون أن أطمئن إلى قلبك

رغم هذيان نبض الأمواج

وارتجاف الرموش؟

أيدركون أني عرفت السر؟

سر غناء الفرح في وجنتيك

ويأخذني ارتحال الجزر فيك

ليسمع الكناري عزفك

وأمواجك أوتار تسبق الرياح إلى عيني

أودعك الدموع

أهديك إياها

لتتبعثر بين اختطاف الموجات

وغصّة الرّحيل

دموع بكت زمان الخوف

خذها

فهل بوسعك؟

قبل أن أعودك ثانية

أن تكتب

لحن العيون السود؟