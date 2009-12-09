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هذه أنا....


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 02:30
المحور: الادب والفن
    


قَبلَ رَحيلك طُيور أيلول
اقْرَعي بابي فَعِنْديَ لَكِ قُبلة حارّة
خُذيها
فإنْ كُنْتِ راحلة نَحوَ الشّمال
أَلْقي بِها في قَواريرِ الحَبَقِ وَبَيْنَ عَناقيدِ الياسَمين
ازْرعيها في التّرابِ لتنموَ بَعدَ عَودَتِك
قَبْلَ الرّحيل....
اقرعي بابي فَعندي لَكِ هَمْسة
أَبْعَثُ بِها إلى الغالي الحبيب
أَلْقي عَلَيهِ السّلام...حَدثيهِ عَنْ لَهْفَتي
قَبْلَ الرَّحيلِ.....
أُنْظُري بَيْنَ ثَنايا قَلْبِهِ سَتَجدينني هُناك
خُذيني
اسْترقي النّظَر
ستجدينني أيضا هناك
افرحي
ابتسمي
ان الدهشة سَتلف وُجْنَتَيْهِ
لن يفهمَ
لن يعيَ
قبلتي الحارة
أتركي الصّدْرَ الذي انتفض من حبه
وحرري لهفتي
قبل الرحيل...
أنظري الى القارورة فوق عتبة داره
أسكبي فوقها دمعتي
ربما اقترب الاشتياق منه وعرفني
ارحلي ...
لا تحزني...
لا تقلقي...
ان توسلتك
ولا تبقي إلى جانبي
إرحلي نحو الدفء
وأنا انتظرك هنا
أعد بيتي لألقاك
أشعل موقدي وأنتظر عودتك

أسجل عدد القبلات التي أرسلها
أكتب رفقا بي رسائل حب
أضع عليها اسمه
قبل رحيلك
إقرعي بابي إقرعيه





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سماهر قسيس

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